장동혁 "누구든 재신임 요구시 전당원투표…부결시 의원직 사퇴"

국민의힘 장동혁 대표는 5일 한동훈 전 대표 제명 이후 당 일각에서 제기되는 자신에 대한 재신임 투표와 관련, "당원들이 사퇴하라거나 재신임받지 못하면 대표직도, 국회의원직도 내려놓겠다"고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 당내 사퇴론과 재신임 투표론 관련 입장 발표 기자간담회를 열고 "오늘(5일)부터 내일까지 자신에 대한 사퇴 혹은 재신임 투표 요구가 있다면 전 당원 투표를 하겠다"며 "재신임을 받지 못한다면 당대표직과 국회의원직을 내려놓겠다"고 밝히고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 "누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구하면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다"며 이같이 밝혔다.



그는 "당무감사위와 윤리위의 한 전 대표 제명 결정을 토대로 최고위가 내린 결정을 두고 당 대표에게 모든 정치적 책임을 물어 사퇴나 재신임을 요구하는 것은 온당치 않다"면서도 "그런데도 오늘부터 내일까지 당 대표직에 대한 사퇴, 재신임 요구가 있다면 이를 받아들이겠다"고 했다.



이어 "다만 그런 요구를 하는 국회의원이나 단체장이 있다면 본인들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것"이라며 "당 대표 사퇴, 재신임 요구는 당 대표로서의 정치생명을 끊는 일이다. 본인들도 관철이 되지 않으면 정치적 생명을 다할 것을 각오하고 요구하는 것이 맞는다"고 강조했다.



장 대표의 이런 발언은 한 전 대표 제명 이후 당내 친한계 의원과 소장파, 오세훈 서울시장 등 일부 광역단체장을 중심으로 잇따르는 사퇴 및 재신임 요구를 정면 돌파하기 위한 승부수로 해석된다.



앞서 소장파이자 비대위원장 출신인 김용태 의원은 지난달 30일 장 대표 체제에 대한 재신임 투표 실시 필요성을 주장했고, 오 시장은 최근까지 "선거에서 장동혁 디스카운트가 우려된다"며 장 대표 사퇴를 반복적으로 요구하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 당내 사퇴론과 재신임 투표론 관련 입장 발표 기자간담회를 마친 뒤 회의실을 빠져나가고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 한 전 대표 제명 사유인 '당원게시판 사태'에 대해선 "익명게시판인 당원게시판을 이용해 누군가 타인의 아이디까지 이용해 글을 올리고 그 내용을 당심인 것처럼 여론을 확대 재생산하게 만들어 대통령 국정 수행에 장애를 만들었고 그 과정에 당시 여당 대표가 관여돼 있다는 게 본질"이라고 말했다.



이어 "윤리위 제명 결정이 있고 나선 한 전 대표에게 재심의 청구할 수 있는 기간을 뒀지만, 어떠한 소명 절차도 거치지 않았다"며 "지금 당헌·당규 절차에 따라 저는 어떠한 하자도 발견하기 어렵다고 생각한다"고 강조했다.



또 "우리 당은 그간 함부로 또는 가벼이 어떤 일이 있을 때마다 소장파, 혁신파, 때론 개혁파라는 이름으로 당 대표나 원내대표의 리더십을 흔들려고 해왔다"며 "그래서 우리 당은 늘 당 대표와 원내대표가 임기를 못 채우고 작은 파도·바람에 휩쓸려 난파되는 배와 같았다"고 했다.



그러면서 "소장파, 혁신파, 개혁파라면 말로 정치하는 게 아니라 자기가 말한 것에 대한 책임을 지는 게 그다운 모습일 것"이라며 "그래야만 당이나 대표의 리더십을 재신임하려고 들면 책임감 있게 무거운 결단을 통해 그런 의견이 표출되리라고 생각한다"고 덧붙였다.

