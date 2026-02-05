노사연 "차라리 육체적 바람이 훨씬 더 좋아…100억 주면 용서" 폭탄 발언

가수 노사연이 불륜을 주제로 한 토크에서 사심(?)을 드러냈다.

지난 3일 유튜브 채널 '이오오상회'에는 '시엄마가 5억을 주며 바람난 남편을 용서하래요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 노사연을 비롯해 유튜버 권또또, 방송인 샘 해밍턴이 출연해 고부 갈등을 주제로 가상 상황 토크를 나눴다.

영상에서 권또또는 지인의 실제 사연이라며, 친구의 남편이 외도를 저지른 뒤 시어머니가 찾아와 "5억 원을 줄 테니 없던 일로 해 달라"고 제안했다는 이야기를 전했다.

이를 들은 노사연은 "요즘에도 그런 일이 있느냐"며 놀라워했고 "바람을 피운 걸 알고 나면 못 살 것 같다. 아무리 돈이라도 안 되는 건 안 된다"고 단호한 입장을 밝혔다.

다만 그는 "100억이면 생각은 해볼 수 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이후 대화는 자연스럽게 '육체적 바람과 정신적 바람 중 무엇이 더 괘씸한가'라는 주제로 이어졌다. 샘 해밍턴은 육체적 바람을 "번호 교환도 없이 원나잇처럼 감정 교류 없이 끝나는 관계"로 설명했고, 권또또는 정신적 바람에 대해 "연인처럼 대화하고 마음을 주고받는 관계"라고 부연했다.

권또또가 "둘 중 뭐가 더 나쁠 것 같냐"고 묻자, 노사연은 "나는 육체적인 바람이 더 좋을 것 같다"고 답해 모두를 당황하게 했다.

이에 샘 해밍턴은 "취향을 물어본 게 아니라 어떤 게 더 싫은지를 물어본 것"이라며 웃음을 터뜨렸고, 노사연은 뒤늦게 질문의 의미를 이해한 듯 "이제 알겠다"면서도 "그래도 한번 하라고 하면 1번(육체적 바람)을 하겠다"이라고 말해 다시 한번 폭소를 안겼다.

권또또는 계속해서 "기회가 주어진다는 의미는 아니다. 만약에, 만약에다"라며 급히 상황을 수습했고, 출연자들의 지적에 정신을 차린 노사연은 "만약 내가 이 상황에 놓인다면 배우자의 정신적인 바람은 정말 더 참을 수 없을 것 같다"며 "이건 돈으로 해결할 수 있는 문제도 아니고, 그 순간 모든 것은 끝나는 것이다"라고 단호하게 말했다.

한편 노사연은 1994년 가수 이무송과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

