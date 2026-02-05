문가영, 산문집 '파타' 10쇄 돌파… 수익금 5000만원 또 기부

문가영의 산문집 '파타'가 10쇄를 돌파한 데 이어 수익금 5000만원을 추가로 기부했다. 쇼박스 제공

배우 문가영의 산문집 '파타(PATA)'가 10쇄를 돌파한 데 이어 수익금 5000만원을 추가로 기부했다.

문가영의 ‘파타’는 출간 1년이 지난 지금도 꾸준한 관심을 받으며 스테디셀러로 자리 잡았다.

해외에서도 파타에 대한 반응이 뜨겁게 이어지는 가운데, 대만과 인도네시아를 비롯한 아시아권 독자들의 성원에 힘입어 정식 출간을 마쳤고 활발한 소통이 이어지고 있다.

앞서, 문가영은 지난해 이화의료원에 도서 판매 수익금 1억원을 기부했으며 이는 나눔을 넘어 삶을 바꾸는 실질적 결과로 이어지면서 감동을 전하고 있다.

문가영의 기부로 멕시코 툴룸판자촌 지역 지원 사업이 가시적인 성과를 거뒀다. 피크제이엔터테인먼트 제공

국제구호단체 코인트리는 문가영의 지속적인 후원을 통해 멕시코 툴룸 판자촌 지역에서 여성 자립 기반 조성과 아동 의료 지원 사업이 가시적인 성과를 거뒀다고 밝혔다.

문가영은 단체와 직접 소통하며 후원금 활용 방안을 함께 고민했고, 그 결과 후원금은 교육 지원을 넘어 현지 여성들이 안정적인 일자리를 가질 수 있는 자립 모델 구축에 집중 투입됐다.

이는 미혼모를 포함한 현지 여성들의 경제적 독립을 돕고, 가정 붕괴를 막는 실질적인 변화로 이어졌다.

또 위생 사각지대에 놓인 학교 화장실 건립과 아동 응급 치료 시스템 구축에도 힘을 보태, 예방 가능한 질병으로부터 아이들을 보호하는 기반을 마련했다.

배우 문가영. 피크제이엔터테인먼트 제공

이 같은 행보는 해외 팬들의 자발적인 참여로도 확산됐다. 기부 소식을 접한 글로벌 팬들은 자발적으로 마음을 보태며 국경을 넘는 나눔의 흐름에 동참했다.

코인트리 한영준 대표는 “문가영 배우는 기부금의 소중함을 누구보다 잘 알기에 그 쓰임과 결과를 함께 고민하는 리더형 기부자”라며 “그의 후원은 한 여성의 삶을 바꾸고 아이를 살리는 구조를 만들었다”고 말했다.

이어 문가영 주연 영화 ‘만약에 우리’의 대사인 “그때 내 집이 되어줘서 정말 고마웠어”를 인용해, 현지 가족들에게 단순한 후원을 넘어 삶의 안식처가 되어주었다는 감사의 마음을 대신 전했다.

문가영 주연 '만약에 우리' 역시 흥행을 이어가고 있다. 문가영 인스타그램 캡처

한편, 문가영 주연의 영화 ‘만약에 우리’가 240만 관객 돌파를 앞두며 흥행을 이어가고 있는 가운데, 산문집 ‘파타’를 비롯한 작품 성과를 사회적 나눔으로 환원하는 문가영의 행보에 이목이 더욱 집중된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지