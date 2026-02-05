서민재, 아이 친부와 여전한 갈등 "연락 없는 건 둘째 치고…"

채널A '하트시그널3' 출신 서민재(개명 후 서은우)가 아이 친부 측의 가처분 관련 서류 일부를 공개하며 반응을 전했다.
서민재는 5일 자신의 소셜미디어에 상대방 측으로부터 전달받은 것으로 보이는 문서 일부를 캡처해 올렸다.
해당 서류에는 서민재의 게시글이 "상대방이 연락 없이 잠적/회피해 서민재가 아이를 전적으로 책임져야 한다는 전제가 깔린 것으로 보인다"는 취지의 내용이 담겼다.
이에 서민재는 "아직도 연락 없는 건 둘째 치고, 애기(만 0세)랑 나랑 힘내면 안 되나요?"라고 반응했다.
서민재는 지난해 5월 혼전임신 사실을 알리며 아이 친부와 연락이 닿지 않는다고 주장해왔다. 이 과정에서 친부로 지목한 A씨의 신상 일부를 공개하기도 했다.
A씨 측은 서민재를 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 고소하는 등 법적 대응에 나선 것으로 알려졌다.
서민재는 혼전임신을 알린 뒤 같은 해 12월 출산했다고 밝힌 바 있다.
양측 주장이 엇갈리는 가운데 관련 법적 절차는 진행 중이다.
