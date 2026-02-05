"1분기 메모리 가격 80∼90% 폭등 전망…전례없는 상승세"

올해 1분기 메모리 가격이 전례 없는 상승세를 기록할 것이라는 분석이 나왔다.



5일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 올해 1분기 메모리 가격은 전 분기 대비 80∼90% 상승할 것으로 예상된다.

사진=AFP연합뉴스

서버향 메모리 수요 급증으로 인한 범용 서버 D램 상승세가 주요 원인으로 꼽힌다.



카운터포인트리서치 메모리 가격 트래커에 따르면, PC용 범용 D램인 '8GB(기가바이트) DDR4' 가격은 작년 4분기 35%의 성장세를 보인 데 이어 올해 1분기에는 91% 상승할 것으로 예상된다. 올해 2분기에는 20%의 성장률이 예상된다.



서버용 64GB DDR5의 경우 작년 4분기 76%의 성장세를 기록했으며 올해 1분기에는 99%, 2분기에는 20%의 가격 상승률을 보일 전망이다.



상대적으로 완만하던 낸드도 올해 1분기 가파른 상승세가 예상된다.



PC용 1TB(테라바이트) 낸드는 올해 1분기 가격이 전 분기 대비 100% 높아질 것으로 보인다. 서버용 3.84TB(테라바이트) 낸드 역시 같은 기간 90%의 성장세를 기록할 전망이다.



최정구 카운터포인트리서치 책임연구원은 "제조 업체들은 부품가격 상승과 소비자 구매력 약화라는 이중고에 시달리고 있으며 분기가 진행됨에 따라 수요는 둔화할 가능성이 높다"고 분석했다.



이어 "작년 4분기는 범용 D램의 이익률이 HBM을 최초로 넘어선 분기였으며, D램 영업이익률은 약 60% 수준이었다"며 "올해 1분기는 D램 마진이 처음으로 역사적 고점을 넘어서는 분기가 될 것으로, 이는 새로운 기준점이 될 수도 있고 현재는 견고해 보이지만 향후 (만약 발생한다면) 하락장을 더욱 악화시킬 수도 있다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지