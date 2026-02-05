마용성은 비싸졌고 강남은 그들만의 리그… 전국 1위 용인 수지로 튀는 불꽃

4일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 가격 조정된 매물표가 붙어 있다. 연합뉴스

서울 강남권에서 시작된 집값 상승의 불꽃이 신분당선 철길을 타고 경기 남부로 빠르게 옮겨붙고 있다. 강남의 견고한 가격 장벽을 넘지 못한 실수요자들이 강남 접근성은 좋으면서 키맞추기 장세가 뚜렷한 준상급지로 몰리면서 신고가 경신이 잇따르는 모습이다.

5일 한국부동산원이 발표한 2월 1주 주간 아파트 가격 동향을 보면 서울 아파트값은 이번 주 0.27% 오르며 상승세를 이어갔다. 지난주 0.31%에 비하면 오름세가 살짝 꺾인 듯한 숨 고르기 장세지만 현장의 체감 온도는 다르다.

특히 서울 관악구는 이번 주 0.57% 상승하며 서울 25개 구 중 상승률 1위를 차지했다. 강남권 집값이 단기간에 비싸졌고 진입 장벽이 높아지자 상대적으로 가격 부담이 적은 관악구 봉천동과 신림동 일대 대단지로 매수세가 유입된 결과다.

서울 서남권의 영등포구(0.41%)와 강서구(0.40%) 역시 높은 상승률을 기록했다. 영등포구는 대림동과 신길동 위주로 매수 문의가 활발하며 가격 상승을 견인했다. 강서구는 가양동과 염창동의 중소형 규모 단지들을 중심으로 실수요가 유입되며 서울 전체 상승률을 상회했다. 성북구(0.41%)는 길음동과 돈암동 대단지 위주로 성동구(0.36%)는 옥수동과 행당동 역세권 단지를 중심으로 직주근접 수요가 몰리며 강세를 이어갔다.

경기도에서는 용인 수지구의 기세가 무섭다. 수지구는 이번 주 0.59% 오르며 경기도는 물론 전국에서 가장 많이 오른 지역에 이름을 올렸다. 신분당선 성복역 인근 풍덕천동과 상현동 일대 역세권 단지를 중심으로 매수 문의가 급증하며 호가가 강세를 보이고 있다. 실제로 성복역 초역세권 단지인 풍덕천동 정자뜰마을 태영데시앙 2차 전용 84㎡는 지난 3일 12억 5000만원에 거래되며 최고가를 갈아치웠다. 판교와 강남 접근성이 검증된 단지들이 상급지와의 격차를 줄이기 위해 무섭게 뒤를 쫓는 양상이다.

전세시장도 상황은 비슷하다. 매물 부족이 길어지면서 전국적으로 0.08% 올랐다. 서울은 성동구 옥수동과 행당동 선호 단지 위주로 0.45% 급등했고 노원구 역시 월계동과 하계동 구축 위주로 0.24% 상승하며 전셋값이 매매가를 밀어 올리는 현상이 뚜렷하다.

한 부동산 전문가는 “강남권 집값 상승의 온기가 교통망을 따라 주변부로 전이되는 전형적인 확산세가 나타나고 있다”고 분석했다.

