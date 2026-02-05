HD현대, 명절 자금 숨통…협력사 자재대금 5800억원 조기 지급

HD현대가 설 명절을 앞두고 협력사에 총 5800억원 규모의 자재대금을 조기 지급한다.

HD현대는 명절 이후 지급되던 자재대금을 최대 3주가량 앞당겨 지급할 계획이라고 5일 밝혔다. 설을 앞두고 귀향비와 상여금 지급 등으로 자금 수요가 늘어나는 협력사들의 유동성 부담을 덜기 위한 조치다.

회사별로는 조선 부문인 HD현대중공업과 HD현대삼호에서 약 3440억원이 지급된다. 건설기계 부문에서는 HD현대사이트솔루션과 HD현대건설기계에서 약 1080억원이 집행된다.

HD현대일렉트릭이 약 830억원, HD현대마린솔루션이 약 200억원을 지급한다. HD현대마린엔진과 HD현대로보틱스도 각각 약 190억원과 50억원 규모의 자재대금을 조기 지급할 예정이다.

HD현대 관계자는 “협력사와의 동반성장을 위해 다양한 지원 정책을 시행하고 있다”며 “이번 조기 지급이 협력사들의 안정적인 경영 환경 조성과 유동성 확보에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

