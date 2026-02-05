장수원 딸 물놀이 해프닝…"심각 분위기 아냐" 해명

그룹 '젝스키스' 출신 장수원의 유튜브 영상에서 아내 지상은의 반응을 두고 시청자 해석이 엇갈리자 제작진이 해명했다.

최근 유튜브 채널 '장수원해요'에는 '아이와 놀던 아빠의 판단 미스 레전드'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 장수원이 두 살 딸과 물놀이를 하던 중 워터슬라이드를 이용하는 장면이 담겼다. 순간적으로 아이가 물에 빠지는 듯한 상황이 발생했고, 아이는 놀라 놀란 표정을 지었다.

장수원은 곧바로 아이를 들어 올려 안고 달래는 모습을 보였다. 이후 아이를 수영장 밖으로 옮겨 안정을 취하게 하는 장면이 이어졌다.

이 과정에서 아내 지상은이 상황을 보고 장수원을 타박하는 장면도 담겼다. 특히 지상은이 수건으로 얼굴을 가리고 고개를 숙이는 모습이 영상에 담기면서, 온라인에서는 "우는 것 아니냐"는 해석도 나왔다.

이에 제작진은 댓글을 통해 "어머니가 운 건 아니었고 현장 분위기도 그렇게 심각하지 않았다"고 밝혔다. 이어 "편집으로 심각한 분위기가 만들어진 것 같다"며 "앞으로 편집에 더 신경 쓰겠다"고 했다.

또 제작진은 "수원이 형네 가족은 평범하고 사랑이 넘치는 화목한 가족"이라며 "무분별한 비난은 자제해 달라"고 덧붙였다.

장수원은 2021년 1세 연상 스타일리스트 지상은과 결혼했으며, 슬하에 딸을 두고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지