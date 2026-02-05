블랙핑크 지수, 가상 연애 체험…'월간남친' 내달 공개

그룹 블랙핑크 지수와 배우 서인국이 주연을 맡은 '월간남친'이 내달 공개된다.

넷플릭스는 5일 오리지널 시리즈 '월간남친'을 3월6일 공개한다고 밝혔다.

'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망을 실현하는 이야기를 그린 로맨틱 코미디다.

지수는 가상현실에서 연애를 꿈꾸는 웹툰 PD '서미래'를 맡는다. 연애 없는 삶에 익숙해진 서미래는 우연히 받은 월간남친 디바이스를 통해 가상세계에 입장하고, 이곳에서 비현실적으로 완벽한 남자들과 로맨스를 통해 잊고 지낸 연애 세포를 깨워 나간다.

서인국은 서미래 직장 동료이자 라이벌 웹툰 PD '박경남'을 연기한다. 서미래에겐 불편한 사람이지만, 사내에서 모두가 인정하는 일잘러(일 잘하는 사람)로 통한다. 무심하고 다소 이기적인 그는 반전 비밀을 가지고 있다.

'월간남친'은 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서' 등 현실적이면서도 이색적인 로맨틱 코미디물을 선보인 김정식 감독의 신작이다.

<뉴시스>

