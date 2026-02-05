혜리, 악플러 형사 고소 "일부 검찰 송치…선처 없다"

배우 혜리가 악성 게시글에 칼을 빼 들었다.

혜리 소속사 써브라임은 5일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 "혜리를 대상으로 온라인상에서 발생하는 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 등 일체의 불법 행위에 대해 강경 대응하고 있다"고 전했다.

배우 혜리. 뉴스1

이어 "이에 따라 2024년부터 2025년 총 두 차례에 걸쳐 관련 게시물 작성자들을 대상으로 형사 고소를 진행했다"며 "현재 형사 고소가 진행된 피의자 중 다수의 신원이 특정돼 관할 경찰서에 사건이 이송됐으며, 이 중 일부는 모욕 등 혐의로 검찰에 송치된 상태"라고 밝혔다.

그러면서 "당사는 향후에도 지속적인 모니터링과 증거 자료 수집을 통해 추가로 확인되는 불법 행위에 대해서는 사전 고지 없이 즉각적인 법적 조치를 취할 예정"이라며 "어떠한 경우에도 선처나 합의는 없다"고 강조했다.

한편 혜리는 오는 27일 공개되는 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단 시즌2'에 출연한다.

<뉴스1>

