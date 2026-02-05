부산교육청, 공립 중등교사 최종 합격자 552명 발표

부산시교육청은 5일 교육청 누리집을 통해 2026학년도 공립 중등학교 교사(보건·사서·전문상담·영양·특수교사 포함) 임용후보자 선정 경쟁시험 최종 합격자 552명의 명단을 발표했다. 합격자는 이달 12일까지 부산교육청 ‘교직원온라인채용(중등임용)’ 사이트를 통해 개인별 성적을 조회할 수 있다.

부산시교육청이 5일 교육청 홈페이지를 통해 2026학년도 공립 중등학교학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 최종 합격자 552명의 명단을 발표했다. 부산교육청 제공

최종 합격자는 일반모집 32과목 545명과 장애모집 5과목 7명이다. 이들은 1차 시험 합격자 841명 가운데 교수·학습지도안 작성과 수업실연, 교직적성 심층면접, 실기평가 등 2차 시험을 거쳐 최종 선발됐다. 합격자 남녀 비율은 남성 35.7%(197명), 여성 64.3%(355명)로 전년도 대비 남성 비율이 1.5%포인트 줄어든 반면, 여성 비율은 1.5%포인트 늘어났다.

합격자는 공고문에 기재된 등록 서류를 10일까지 등기우편(10일 우체국 소인분까지 유효)으로 시 교육청 교원인사과로 제출해야 한다. 자세한 사항은 시 교육청 누리집에 게시된 공고문을 참고하거나 교원인사과로 문의하면 된다.

신규교사 임용예정자는 이달 9일부터 23일까지 집합 연수 38시간을 이수해야 하며, 연수 기간 중 발령 학교가 결정되면 12일과 13일 이틀간 학교 현장 업무실습을 통해 해당 학교 업무를 안내받게 된다.

부산교육청 관계자는 “교원 수급 계획에 따라 신규 교사들을 다음달 1일부터 순차적으로 배치할 계획”이라고 말했다.

한편 부산교육청에 2차 시험 일부 및 전부를 위탁한 사립 중등학교교사 최종 합격자는 개별 사립학교 일정에 따라 해당 학교 누리집을 통해 발표된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지