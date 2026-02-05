"신데렐라가 현실로"…하예린 주연 '브리저튼4' 흥행

"유명한 출연진과 작품에 합류하게 되는 것은 상당히 벅찬 일이었어요."



지난달 29일 공개된 '브리저튼4'의 주인공 하예린은 넷플릭스와의 인터뷰에서 브리저튼 시리즈에 합류하게 된 것은 "선물 같은 일이었다"고 말했다.

'브리저튼4' 스틸. 넷플릭스 제공

지난 4일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 '브리저튼4'는 공개 첫 주 3천970만 시청 수를 기록하며 넷플릭스 영어 쇼 부문 1위를 기록했다.



브리저튼은 2020년 첫 제작된 넷플릭스 글로벌 시리즈로, 19세기 영국에서 브리저튼 가문의 8남매가 사교계의 치열한 구혼 활동 속에서 진정한 사랑의 의미를 발견해 가는 과정을 그린다. 에미상 주요 부문에 여러 차례 후보에 오르며 세계적인 인기를 얻었다.



새 시즌은 배우 손숙의 외손녀인 한국계 호주 배우 하예린을 주인공으로 내세워 캐스팅 단계부터 관심을 모았다. 그간 출연 배우의 인종적 다양성을 추구해온 시리즈의 행보가 이어진 결과다. 서양 시대극이라는 보수적인 배경에 한국계 배우의 등장은 브리저튼 시리즈가 지향해온 현대적 재해석의 가치를 선명하게 보여줬다.



이번 시즌은 브리저튼 가문의 차남 베네딕트(루크 톰슨 분)와 하녀로 인생의 대부분을 보낸 소피 백(하예린)을 중심으로 전개된다. 원작 소설 제목 '신사와 유리구두'에서 알 수 있듯이, 스토리 라인은 전반적으로 '신데렐라'와 비슷하게 흘러간다.



두 사람의 인연은 가면무도회에서 시작된다. 신분을 숨기고 무도회에 참석한 소피와 베네딕트는 서로 첫눈에 반하지만, 소피가 이름도 남기지 않은 채 그를 떠나면서 한 차례 엇갈린다.



하예린은 극 중 가장 마법 같은 순간으로 '가면무도회'를 꼽았다. 그는 "처음으로 가면을 쓰고 모든 것(디테일한 의상)을 갖췄을 때 '신데렐라 모멘트'를 실감했다"며 "애니메이션 속 신데렐라가 현실이 된 것 같은 기분이었다"고 전했다.



소피와 베네딕트는 우연히 다시 마주치지만, 계급의 벽 앞에서 소피는 또 한 번 감정을 억누른다. 하녀 신분으로 스스로를 지키기 위해 감정을 표출하지 않는 것은 소피만의 생존 방식이다.



하예린은 "소피는 벽을 세우고 사람들을 거절하지만, 베네딕트, 레이디 브리저튼 등 다양한 인물을 만나며 벽을 허무는 법을 배운다"며 "사람들을 받아들이는 것이 기쁨이 되고 삶을 풍요롭게 한다는 것을 깨닫는 과정"이라고 설명했다.



극 중 소피는 귀족 가문의 사생아로 태어나 인정받지 못하는 존재로 살아가지만 신분 상승을 꿈꾸는 수동적인 인물이 아니다. 오히려 자신의 확고한 도덕적 나침반을 지키며, 타인을 위해 자신을 바꾸지 않는 단단함을 보여준다. 하예린 역시 소피의 이러한 모습 때문에 캐릭터에 끌렸다고 했다.



하예린은 소피가 겪는 신분적 불안과 내면의 갈등을 섬세한 표정 연기로 입체감 있게 그려냈다. 그는 "소피의 대범한 면은 물론, 여리고 연약한 면까지 작품에 담아내기 위해 노력했다"고 전했다.



거부할 수 없는 끌림 속에서 베네딕트와 소피는 귀족과 하녀라는 계급을 넘어선 사랑의 감정을 키워간다.



하예린은 "베네딕트는 귀족이고 소피는 하층 계급이지만, 두 사람 관계의 아름다운 점은 서로를 있는 그대로 바라본다는 것"이라며 둘의 관계를 "진정한 밀고 당기기"라고 표현했다.



그러면서 소피의 여정을 "파트너나 타인으로부터의 사랑뿐만 아니라, 그녀 자신으로부터의 사랑을 찾는 과정"이라고 해석했다.



그의 연기에 대한 외신의 호평도 나왔다. 미국 워싱턴 포스트(WP)는 "하예린은 자칫 밋밋하게 그려질 수 있었던 소피라는 인물에 특유의 단호함을 불어넣어 캐릭터의 풍미를 살렸다"며 평가했다.



'브리저튼4'의 남은 이야기를 담은 파트2는 오는 26일 공개된다.

