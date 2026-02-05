이동휘, 홍진경에 '이젠 그냥 못 본 척하겠다'...무슨 일?

홍진경 유튜브 콘텐츠 '[여행공부] 도쿄에서 만난 홍진경과 이동휘, 쉴 새 없이 웃긴 까마귀남매 케미 (세계3위 피자집, 무인양품호텔) [일본2]' 에 출연했던 이동휘. 공부왕찐천재 홍진경

방송인 홍진경이 배우 이동휘와 나눈 메신저를 공개했다. 메시지에서 홍진경은 이동휘에게 이름을 잘못 부르는 상황이 반복돼 웃음을 전했다.

지난 3일 홍진경은 사회관계망서비스(SNS)에 이동휘와 주고받은 대화 화면을 게재했다.

공개된 메시지 속에서 홍진경은 이동휘의 이름을 연이어 ‘동희야’라고 연이어 잘못 입력했다.

이동휘가 샵에서 메이크업 받고 있다고 말했을 때는 ‘잘못 눌렀어 동희야’라고 전송해 이동휘는 ‘휘’, ‘휘휘’라고 정정했다.

이어 그는 ‘진짜 걱정돼요 누나’라며 ‘동희 아닙니다’라고 재차 말했다.

다른 상황에서 홍진경은 이동휘에게 택배를 보내기 위한 집 주소를 물었는데, 이때도 ‘동희야’라고 그를 불렀다. 이동휘는 ‘이름은 그냥 동희로 하셔도 돼요...동휘지만’, ‘이제 그냥 못 본 척하려고요’라며 체념했다.

그러자 홍진경은 “그냥 너 이동희하면 안 되겠니?”라는 엉뚱한 제안으로 재치있게 답변했다.

여러 장의 화면과 함께 그는 게시물에 “이동휘, 명심하세요”라며 “이동희 아니고 #이동휘입니다”라는 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다.

이동휘는 댓글로 “감사해요, 진겅 누나”라고 유쾌하게 응수했다. 해당 게시글이 화제가 되자 이동휘는 이어 영화 홍보 댓글을 달아 웃음을 더했다.

두 사람은 홍진경 유튜브, 예능 ‘틈만나면’ 등에 함께 출연하며 케미를 선보였다.

누리꾼들은 ‘두 분 조합으로 방송 나와달라’, ‘너무 재밌다’, ‘이동희 파이팅’이라고 댓글을 남겼다.

