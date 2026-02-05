“붉은 말의 해, 설 연휴엔 무료 개방 수목원으로”

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 설 명절을 맞아 14~18일 국립백두대간수목원과 국립세종수목원, 국립한국자생식물원을 무료 개방한다.

5일 한수원에 따르면 설 당일인 17일을 제외하고 설 연휴 기간 수목원을 무료 개방하고 이벤트를 제공한다.

국립백두대간수목원 설경. 한국수목원정원관리원 제공

먼저 국립백두대간수목원 방문자센터와 국립한국자생식물원에서는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 투호와 윷놀이, 제기차기 등의 체험존이 관광객을 기다리고 있다. 국립세종수목원 축제마당에서는 북과 장구, 징, 꽹과리, 소고 등 전통악기와 12종의 전통놀이를 즐길 수 있다.

국립백두대간수목원은 매일 신분증을 지참한 병오년 말띠 관람객 선착순 50명에게 수건을 준다. 이름에 말과 마, 오 또는 봉, 화가 들어간 관람객 선착순 100명에게는 백두랑이 그립톡, 씨앗스틱 등을 증정한다. 국립세종수목원 또한 고객만족도 조사에 참여한 관람객에게 선착순 150명씩 모두 600장의 복권을 제공한다.

국립백두대간수목원 가든샵에서 진행하는 특별 할인행사도 빼놓을 수 없다. 봉화지역 청년기업과 협력해 만든 국립백두대간수목원 두바이 쫀득 쿠키인 ‘백두쫀쿠’를 한정 수량으로 판매한다. 국립세종수목원 사계절배움터에서는 한복 봉투 만들기 체험과 자생식물 컬러링북, 테라리움 키트 만들기 등의 체험교육을 운영한다.

국립한국자생식물원 북카페에서는 자생식물과 계절 식물을 주제로 식물표본 전시를 진행한다. 압화와 식물 소재를 활용해 작품을 만들어보는 나만의 꽃액자를 만들 수 있다.

심상택 이사장은 “붉은 말의 해 설날 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 행사를 마련했다”며 “가족과 연인, 친구들과 함께하는 즐겁고 따뜻한 명절이 되길 바란다”고 말했다.

