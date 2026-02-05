“올해 딸기 여기서 다 먹겠네”…애슐리퀸즈, 딸기 300톤 ‘역대급’ 축제

이랜드이츠의 월드 고메 뷔페 애슐리퀸즈가 5일부터 역대급 ‘딸기 축제’를 연다.

생과일 릴레이의 두 번째 시즌인 ‘BERRY on top’으로 전국 110여개 매장에서 ‘올해 딸기는 여기서 다 먹겠네’라는 감탄이 절로 나올 만큼 화려한 딸기 디저트 12종을 선보인다.

매년 2월 초 열리는 애슐리퀸즈의 딸기 축제는 산지에서 직송된 신선한 생딸기를 주인공으로 한다.

올해는 고객의 폭발적인 수요에 부응하기 위해 역대 최대 규모인 300톤 이상의 딸기를 투입한다. 지난해의 260톤보다 15% 늘어난 물량으로 ‘딸기 물량 공세’를 예고했다.

‘딸기가 가장 빛나는 순간’을 테마로 디저트 12종을 선보이는 이번 축제의 하이라이트는 주중과 주말에 상관없이 이용 시간 100분 내내 무제한으로 딸기를 즐길 수 있어 딸기 매니아들의 기대를 모으는 ‘생딸기 바스켓’이다.

이 외에 △스트로베리 모찌(평일 런치) △홈메이드 스트로베리 래밍턴 △스트로베리 초코 링 케이크 등도 눈길을 끈다.

디저트와 함께 즐길 수 있는 특별 메뉴로 갈릭 시즈닝의 풍미가 일품인 ‘갈릭 슈림프 스테이크’도 새롭게 선보인다.

애슐리퀸즈의 스테이크는 미국산 소고기를 사용해 신뢰를 더했다.

애슐리퀸즈 관계자는 “합리적인 가격으로 신선하고 다양한 제철 생딸기 디저트의 매력을 마음껏 즐길 수 있도록 준비했다”며 “1년을 기다린 고객들의 기대에 부응할 수 있을 것”이라고 말했다.

