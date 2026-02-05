'메달을 위해' 스피드스케이팅 대표팀 현지 적응 나서

한국 스피드스케이팅 대표팀이 2026 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽 개막을 이틀 앞둔 4일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 경기장 적응에 나섰다.

김준호는 이날 스피드스케이팅 남자 500m 테스트 경기에서 35초39를 기록했다. 첫 100m를 10초00으로 통과했으며 나머지 400m에서 26초79의 구간 기록을 냈다.

김준호는 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 시리즈 1차 대회 남자 500m 2차 레이스에서 33초78의 한국신기록을 작성하며 동메달을 땄다. 2차 대회 1차 레이스에서 33초99를 기록하며 금메달을 수확했고, 2차 레이스에서도 동메달을 목에 걸며 상승세를 보이고 있다.

김민선은 스피드스케이팅 여자 500m 테스트 경기에서 39초26으로 결승선을 통과했다.

2018년 평창, 2022년 베이징 대회에 이어 3회 연속 올림픽 무대를 밟는 김민선은 첫 메달 획득을 꿈꾸고 있다. 주종목인 500m에서 김민선은 평창 때 16위, 베이징 때 7위에 자리했다.

2025~2026시즌 초반 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵에서 다소 아쉬운 성적을 냈던 김민선은 지난해 12월 열린 월드컵 4차 대회 2차 레이스에서는 동메달을 목에 걸며 반등에 성공했다.

스피드스케이팅은 오는 8일 여자 3000m 경기를 시작으로 22일까지 치러진다.

이나현과 김민선은 여자 500m, 1000m에 출전해 메달 획득을 노린다. 구경민은 남자 1000m, 김준호는 남자 500m 경기에 출전한다.

