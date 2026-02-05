하정우·차정원 9년 만났나…비숑 열애설 재조명

배우 하정우(47·김성훈)와 차정원(36·차미영) 결혼설과 함께 9년 교제 의혹이 제기됐다.

2018년 온라인 커뮤니티에는 하정우와 차정원 열애를 의심하는 글이 올라왔다. 당시 차정원과 황보라는 인스타그램에 하정우 반려견으로 추정되는 비숑 프리제 사진을 게재했다. 네티즌들은 '두 사람 사진 속 헤링본 시트 바닥재가 똑같다'고 지적했다. 황보라 남편은 하정우 동생 김영훈이다. '차정원이 황보라와 함께 하정우 집을 방문한 게 아니냐'고 추측했다.

두 사람은 7월 신라호텔 예식을 예약했다가 취소한 것으로 알려졌다. 올해 안에 웨딩마치를 울릴 계획이다. 소속사 워크하우스컴퍼니와 사람엔터테인먼트는 4일 "교제 중인 건 맞지만, 결혼은 확정된 게 없다"고 했다.

하정우는 최근 tvN 주말극 '대한민국에서 건물주 되는 법' 촬영을 마쳤으며, 다음 달 14일 오후 9시10분 첫 방송을 앞두고 있다. 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔, 패션·뷰티 아이콘으로 떠올랐다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지