서울 낮 최고 8도 ‘포근한 날씨’…전국 곳곳 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

목요일인 5일 낮 기온이 15도 안팎까지 오르는 등 비교적 포근한 날씨가 이어지겠다. 다만 미세먼지 영향권에 들면서 전국이 대체로 흐리겠다. 뉴시스

목요일인 5일에는 전국 대부분 지역 낮 기온이 영상권으로 오르는 등 평년보다 높은 기온을 보이겠다. 다만 전국이 대체로 흐리고 오후부터는 구름도 많아지겠다.

기상청에 따르면 이날 기온은 평년(최저 -11~0도, 최고 2~9도)보다 높겠다. 이날 아침 최저 기온은 -4~4도, 낮 최고 기온은 5~15도로 예상된다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 0도 △인천 0도 △춘천 -4도 △강릉 2도 △대전 -2도 △대구 -2도 △전주 1도 △광주 2도 △부산 4도 △제주 8도다.

최고 기온은 △서울 8도 △인천 6도 △춘천 7도 △강릉 11도 △대전 11도 △대구 14도 △전주 12도 △광주 13도 △부산 14도 △제주 15도로 예상된다.

이날 전국 대부분 지역에 낮 기온이 영상권으로 오르면서 강과 호수 등의 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니, 안전사고에 유의해야 한다. 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많아지겠다.

예상 적설량은 △경기 북동부 1㎝ 미만 △강원내륙·산지 1㎝ 안팎이다. 예상 강수량은 △서울·경기 북부·남동부 1㎜ 미만 △강원내륙·산지 1㎜ 미만 △제주도 1㎜ 미만이다.

건조특보가 발효된 강원 동해안·산지와 일부 경상권은 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역에서도 대기가 건조한 곳이 있겠다.

이날 전국 해안과 강원산지, 경북 북동 산지에 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 유의해야 한다.

특히 이날 밤부터 충남 서해안에 차차 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍 특보가 발표될 가능성이 있겠다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준으로 예상된다. 다만, 수도권과 강원 영서, 충청권은 밤에 일시적으로 '매우 나쁨' 수준을, 강원 영동은 밤에 '나쁨' 수준을 보이겠다.

