하정우 연인은 11살 연하 배우 차정원…“결혼 계획 중"

배우 하정우(47)와 차정원(36)이 열애 중이다.

하정우 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원 소속사 사람엔터테인먼트는 4일 "두 사람이 교제 중"이라고 했다.

다만 이날 일부 매체가 보도한 7월 결혼은 사실이 아니라고 전했다. 하정우 측과 차정원 측 모두 "결혼을 생각하는 건 맞지만 시점이 정해지지 않았다"고 말했다.

두 사람은 2020년 처음 알게 됐고, 지인 관계로 지내다가 연인으로 발전한 거로 알려졌다.

하정우는 영화 '마들렌'(2002)으로 데뷔해 '추격자'(2007), '국가대표'(2009), '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대'(2011), '더 테러 라이브'(2013) 등에 출연하며 국내 대표 배우로 자리 잡았다.

감독으로도 활동해 '롤러코스터'(2013), '허삼관'(2014) 등을 만들었으며 지난해 '로비'와 '윗집사람들'을 선보였다.

차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔한 배우로 드라마 '특별근로감독관 조장풍', '절대그이' 등에 출연했다.

