“연봉 1억인데 보너스만 1.5억?”…SK하이닉스, 영업이익 47조의 위엄 [수민이가 궁금해요]

SK하이닉스가 사원들에게 역대 최대 수준인 기본급(연봉 20분의 1)의 2964%의 성과급을 지급하기로 했다. 연봉이 1억 원인 직원을 기준으로 할 때 성과급으로만 약 1억4820만 원을 받게 된다.

최태원 SK그룹 회장이 서울 워커힐호텔에서 열린 '이천포럼2025'행사에 참석하고 있다. 연합 자료사진

SK하이닉스는 4일 올해 초과이익분배금(PS)의 지급률을 2964%로 책정했다고 사내에 공지했다. 연봉으로 따지면 148.2% 수준이다. 이 중 80%가 5일 지급된다. PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10%를 재원으로 사원들에게 성과급으로 지급하는 제도다. 지난해까지는 최대 1000%의 PS 지급 한도가 있었지만, 최근 노사 협의를 통해 이를 폐지하고, 전년 영업이익 10% 전액을 지급하기로 합의했다. 성과급의 80%는 그해에 주고, 이후 2년에 걸쳐 10%씩 나눠준다.

이번 파격적인 성과급 지급은 지난해 거둔 역대급 실적 덕분이다. SK하이닉스는 작년 매출 97조 1467억 원, 영업이익 47조 2063억 원을 기록했으며, 이에 따른 PS 재원은 약 4조 5000억 원 규모로 추산된다. 이는 지난해 지급된 총성과급(1500%)의 두 배에 달하는 규모다. 지난달 지급된 지난해 하반기 생산성 격려금(PI) 등을 합산하면 총성과급은 3264%에 이른다.

SK하이닉스 관계자는 “AI 반도체 경쟁이 본격화되면서 설비 투자와 함께 핵심 인재 확보·유지가 경쟁력의 핵심 요소로 떠올랐다”며 “우수 인재에게 차별화된 보상을 적용하는 회사의 보상 체계는 반도체 인재 유출을 막고, 글로벌 핵심 인재를 확보해 장기적인 경쟁 우위를 유지할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

한편 회사는 이에 앞서 지난달 30일 작년 하반기분 ‘생산성 격려금(PI)’을 최대 수준(기본급의 150%)으로 지급했다. PI는 반기별로 회사가 목표로 했던 생산량을 달성했을 때 지급하는 인센티브다. 작년 상반기 지급한 PI 150%까지 합산하면, 지난해 실적을 기준으로 산정된 성과급은 총 3264%에 달한다.

SK하이닉스는 올해도 역대 최대 실적 행진을 이어갈 것으로 보인다. 엔비디아 등 주요 고객사에 HBM3E(5세대)뿐 아니라 HBM4(6세대)까지 판매를 확대하며, 증권가에서는 연간 100조~130조원의 영업이익을 낼 것이라는 전망도 나온다.

