‘익명천사’ 뒤잇는 월곡마을 기부천사들

서울 성북구 월곡2동의 ‘얼굴 없는 천사’를 뒤이은 ‘마을 천사’ 100여명이 소외된 이웃들에게 쌀 350포를 전달했다.



성북구는 3일 월곡2동 마을 천사들 온기 나눔의 쌀 기부 및 나눔 행사를 진행했다고 4일 밝혔다.



월곡2동의 주민자치회와 지역사회보장협의체, 지역 주민들, 새마을금고, 상월곡동의 상월곡실버복지센터 등이 1300만원 상당의 쌀 10㎏ 350포를 기부해, 기부자와 주민센터 직원 등 100여명이 기초생활수급자, 차상위 계층 등 350세대에 한 포씩 전달했다.



월곡2동엔 지난해까지 14년간 매해 쌀 300포를 익명으로 기부한 얼굴 없는 천사가 있었는데, 지난해부터 기부가 중단됐다. 이에 월곡2동 주민들이 마을 천사를 자처하며 기부 문화를 이어 가고 있다.



윤재성 월곡2동 지역사회보장협의체 위원장은 “얼굴 없는 천사가 월곡2동에 이웃 사랑이란 위대한 유산을 물려줬다”며 “천사의 기부가 중단됐다는 소식에 누가 먼저랄 것도 없이 이웃을 돕자며 나서 앞으로도 미담이 이어질 것”이라고 말했다.



이승로 성북구청장은 “익명의 나눔이 남긴 따뜻한 울림을 마을 공동체 전체가 이어 가며 구 전역에 감동을 전하고 있다”고 평했다.

