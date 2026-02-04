제23대 포항지역발전협의회 이칠구 회장 취임

포항지역 최대 애향단체인 (사)포항지역발전협의회는 4일 포항지역발전협의회 대강당에서 2026년 정기총회에서 제23대 포항지역발전협의회장에 이칠구 회장을 추대했다고 밝혔다.
포항지역발전협의회는 1982년 학식과 지혜를 가진 자는 학식과 지혜를 내 놓아라, 땀과 피를 가진 자는 땀과 피를 내 놓아라, 물질이 풍부한 자는 물질을 내 놓아라는 창립 발기 슬로건을 내걸고 지역발전을 위해 일 해온 포항의 대표적 사회단체로 자리매김하고 있다.
포항지역발전협의회는 4년제 대학유치운동을 전개해 포항공대, 한동대가 지역에 설립됐고, 포항~삼척간 철도건설 추진운동, 현대중공업(주) 포항공장 유치활동, 포항지진특별법 제정 및 포항지진 원인 규명을 위한 주도적 활동을 했다는 평가를 받고 있다.
이칠구 회장은 포항 흥해 출신으로 포항시의회 의장을 역임하고 현 경북도의회 의원으로 활동하고 있다.
경북도 기획경제위원회 위원으로 철강산업 위기 극복을 위해선 정부와 경북도가 대응해 철강산업의 위기를 슬기롭게 극복해야 한다며 대응을 촉구했다.
특히 철강경기의 어려움이 포항의 지역경제로 이어져 중앙상가 등 도심상권의 어려움을 겪고 있다며, 도심을 주거와 문화가 공존하는 혁신 공간조성으로 어려움을 극복하고자 노력했다.
이칠구(사진) 회장은 취임사에서 “포항에 산재돼 있는 각종 현안사업을 위해 포항시와 기업, 지역사회가 원팀이 돼 총력대응이 절실하다”며, “포항지역발전협의회는 어려운 지역경제의 타계와 지역현안 해결을 위해 충분한 가교 역할을 할 것”이라고 취임포부를 밝혔다.
