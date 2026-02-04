“베트남 처녀 수입하자”…진도군수 발언에 타운홀미팅 ‘발칵’

“스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해... ”

광주·전남 행정통합 논의를 위한 전남 서부권 타운홀미팅 생방송에서 김희수 진도군수가 외국인을 ‘수입’ 대상으로 표현해 논란이 일고 있다.

4일 오후 전남 해남문화예술회관에서는 전남 서부권 주민을 대상으로 한 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’이 열렸다.

김희수 진도군수. 뉴시스

이 자리에서 김 군수는 인구소멸 대응책과 관련한 질의 과정에서 “광주·전남이 통합을 할 때 인구 소멸을 막기 위한 대책을 법제화해야 한다”고 강조했다.

이어 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책을 내려야 한다. 사람이 없는데 산업만 살려서는 제대로 될 수 없다”는 취지의 발언을 했다. 해당 발언은 타운홀미팅 생중계 방송을 통해 그대로 전파됐다.

김 군수의 발언은 산업 육성 중심의 행정통합만으로는 농어촌 인구 감소 문제를 해결하기 어렵다는 문제의식에서 나온 것으로 보이지만, 외국인을 수입 대상으로 표현하고 특정 국가를 언급했다는 점에서 부적절하다는 지적이 잇따랐다.

일부 참석자들은 “농어촌 인구 절벽에 대한 절박함이 거친 표현으로 드러난 것 같다”면서도 “아무리 문제의식이 있어도 표현은 지나쳤다. 다문화·인권·성인지 감수성 측면에서 매우 부적절한 발언”이라고 비판했다.

또 다른 참석자는 “외국인을 노동력이나 결혼 대상으로만 바라보는 시각이 그대로 드러났다”며 “지역의 미래를 논의하는 공론의 장인 만큼 언어 선택에 더욱 신중했어야 했다”고 꼬집었다.

김 군수의 발언에 대해 강기정 광주시장도 즉석에서 “외국인 결혼과 ‘수입’이라는 표현은 잘못된 것 같다”고 언급한 뒤 인구 정책 전반에 대한 답변을 이어갔다.

한편 이날 타운홀미팅은 광주·전남 행정통합 추진 과정에서 주민 의견을 직접 듣기 위해 마련된 자리로, 인구소멸 대응과 산업·행정 구조 개편 등을 놓고 다양한 의견이 오갔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지