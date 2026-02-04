연규식 경북도의원, 설 명절 맞아 지역아동센터 위문

경북도의회는 4일 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 각 일정별로 관내 구호·자선기관을 잇따라 방문해 온정을 함께 나누는 시간을 가졌다고 밝혔다.

연규식 도의원(국민의힘·포항4)은 이날 도의회를 대표해 포항시 북구 환호동 소재한 ‘선린애육원’을 방문하고 관계자들을 만나 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 이들을 격려했다.

경북도의회는 4일 설 명절을 앞두고 연규식 도의원과 의회사무처 직원들이 함께 도내 복지시설을 방문, 불우 이웃을 위한 나눔 활동을 펼치고 있다. 경북도의회 제공

연 의원은 시설 곳곳을 세심하게 둘러보며 아이들이 생활하는 데 불편한 점은 없는지, 시설 운영에 애로사항이나 부족한 점은 없는지 꼼꼼히 살폈다.

특히 겨울철 화재 예방과 아동 안전사고 방지를 위한 안전관리에 더욱 각별한 관심과 노력을 기울여 줄 것을 당부했다.

연 의원은 “다가오는 설 연휴가 지역의 모든 아이들과 가족들에게 보다 더 따뜻하고 행복한 시간이 되길 진심으로 바란다”며 “우리 아이들이 지역아동센터에서 받는 따뜻한 사랑과 관심 속에서 더욱 건강하게 자라며, 계속해서 꿈을 키워나갈 수 있도록 도의회도 적극 지원하고 함께하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

