경북도의회, 설 맞아 복지 현장 찾아 따뜻한 나눔 실천

경북도의회는 4일 설 명절을 앞두고 도의원과 의회사무처 직원들이 함께 도내 복지시설을 방문, 불우 이웃을 위한 나눔 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

경북도의회를 대표해 이동업(포항) 도의원은 포항시 남구 소재 ‘그림속세상지역아동센터’를 방문했다.

경북도의회는 4일 설 명절을 앞두고 이동업 도의원과 의회사무처 직원들이 함께 도내 복지시설을 방문, 불우 이웃을 위한 나눔 활동을 펼치고 있다. 경북도의회 제공

이날 방문은 도의회의 공식 의정활동의 일환으로 진행됐으며, 이동업 의원은 도의회에서 마련한 설 명절 위문품을 전달하고, 지역아동센터 관계자 및 종사자들의 노고를 격려했다.

또한 아동 돌봄과 관련한 현장의 운영 실태와 애로사항을 청취하며 현장 중심의 소통 시간을 가졌다.

이동업 의원은 “아이들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원하는 것은 지방의회의 중요한 역할”이라며, “이번 방문을 통해 들은 현장의 의견을 향후 의정활동에 참고해 아동 돌봄 정책이 보다 실질적으로 운영될 수 있도록 도의회 차원에서 지속적으로 살펴보겠다”고 밝혔다.

한편, 경북도의회는 매년 설과 추석 명절을 전후해 사회복지시설과 취약계층을 대상으로 위문 활동을 이어오며, 현장의 목소리를 정책과 제도 개선에 반영하는 현장 중심의 의정활동을 지속적으로 추진하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지