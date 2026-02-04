'역대급 실적' SK하이닉스, 성과급도 잭팟

지난해 사상 최대 실적을 달성한 SK하이닉스가 구성원에게 기본급 2964%에 달하는 역대 최고 수준의 성과급을 지급한다. 우수 인재에게 차별화된 보상을 지급해 인재 유출을 방지하고 회사 성장을 위한 연구 개발 경쟁력을 확보하겠다는 취지다.

4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 올해 '초과이익분배금(PS)'의 지급률을 기본급(연봉의 20분의 1)의 2964%로 책정한 것으로 알려졌다. 연봉이 1억원인 직원이라면 성과급으로 1억4820만원을 받게 된다. 지급일은 5일이다.

PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10%를 재원으로 활용, 1년에 한 번 연봉의 일정 비율을 지급하는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도다.

올해 지급 분부터는 지난해 하반기 노사가 새롭게 협약을 맺은 PS 지급 기준이 적용됐다.

새 기준은 기존 PS 지급 한도(최대 1000%)를 폐지하고, 전년 영업이익의 10% 전체를 재원으로 삼는 것을 골자로 한다. 회사는 이 기준을 10년간 유지하기로 했다.

이 가운데 개인별 성과급 산정 금액의 80%는 당해 지급된다. 나머지 20%(매년 10%씩)는 2년에 걸쳐 이연 지급된다.

SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록하며 역대급 실적을 냈다. 이에 따라 PS에 활용될 영업이익 재원은 약 4조7000억원으로 추산된다. 다만 올해 PS 산정까지는 낸드 자회사인 솔리다임 영업이익이 제외된다. 실제 재원은 4조5000억원 수준이 될 것으로 보인다.

SK하이닉스가 역대급 성과급을 지불하는 배경에는 ‘인재 확보 경쟁’이 자리한다. AI 반도체 경쟁이 격화되면서 글로벌 기업 간 인재 모시기를 위한 수 싸움도 치열해지고 있다. 막대한 성과급을 약속해 인재를 유치하려는 움직임이 활발하다. 일례로 파운드리 업계 1위인 대만 TSMC의 경우도 당해 영업이익의 약 10% 수준을 성과급으로 지급하고 있다.

SK하이닉스 관계자는 “우수 인재에게 차별화된 보상을 적용해 반도체 인재 유출을 막고, 글로벌 핵심 인재를 확보하자는 취지다” 며 “SK하이닉스의 보상체계는 단기적 사기 진작을 넘어, 미래 더 큰 성장이 지속될 수 있는 기반을 마련하는 투자”라고 설명했다.

