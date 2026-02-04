'K팝 첫 그래미' 이재 "꿈이 현실로 이뤄져…뮤지션으로서 큰 의미"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제곡 '골든'(Golden)으로 K팝 첫 그래미 어워즈의 영예를 안은 한국계 미국 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)가 수상 소감을 전했다.

이재는 4일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "'골든'이 그래미를 수상했다"며 영어로 적은 장문의 소감을 게재했다.

이재(EJAE)가 1일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미 어워즈에 도착해 레드카펫에서 포토타임을 갖고 있다. AP연합뉴스

그는 "지난 일주일 동안 모든 일이 아직도 믿기지 않는다. 그래미에 노미네이트됐다는 사실 조차 아직 실감이 안 난다"며 "어릴 때부터 그래미를 받는 게 꿈이었지만 그건 너무나도 불가능한 일처럼 느껴졌다. 이런 엄청난 영광을 안겨준 그래미와 레코딩 아카데미 전체에 진심으로 감사드린다"고 했다.

이어 "이 상은 뮤지션으로서도 정말 큰 의미가 있고 아시아 아메리칸 여성으로서 더더욱 특별하다"며 "이 수상은 절대 포기하지 말 것, 두려움 없이 도전할 것, 그리고 끝까지 버티며 나아가야 한다는 걸 다시 한번 상기시켜준다"고 밝혔다.

'골든'은 지난 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media) 부문을 수상했다.

'베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문은 영화, 드라마, 애니메시녀 등 가장 뛰어난 작품의 작곡에게 주어진 상으로, 곡 작업에 참여한 이재, 테디, 24, 아이디오 등이 트로피를 들어 올렸다.

'골든'은 본상인 '올해의 노래'를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 5개 부문 후보에 이름을 올렸으나 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'상 외에는 수상자로 호명되지 못했다.

지난해 6월 공개된 '케이팝 데몬 헌터스'는 걸그룹 헌트릭스가 악귀를 물리치고 혼문을 완성해 세상을 구한다는 이야기로, 넷플릭스 사상 최초로 누적 5억뷰를 돌파하며 흥행 돌풍을 일으켰다.

영화가 큰 성공을 거두면서 주제곡 '골든'은 K팝 장르 최초로 빌보드 싱글 차트 '핫 100'와 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100' 1위를 석권했다. '골든'이 수록된 OST 앨범 역시 빌보드 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 기록했다.

노래는 이재를 비롯해 한국계 미국인 가수 오드리 누나. 레이 아미가 가창했으며, 이들은 미국 주요 연말 무대에 잇따라 올랐다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지