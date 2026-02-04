"서울에서 1시간"…엘리시안 강촌 스키장, 최대 70% 파격 할인

수도권에서 가장 가까운 스키장으로 이름을 알리고 있는 강원도 춘천의 엘리시안 강촌 스키장이 지리적 이점과 함께 최상의 설질과 편의성까지 더해지면서 이번 스키시즌에도 많은 방문객이 몰리고 있다.

본격적인 겨울 시즌을 맞아 연일 많은 스키어, 보더들이 찾으며 인기리에 운영되고 있는 엘리시안 강촌 스키장은 ‘특별함과 편리함이 공존하는 스키장’을 슬로건을 내세우고 25∙26시즌을 맞았다. 개장 전부터 시설과 서비스 전반을 업그레이드하며 안정적인 운영과 높은 만족도로 주목받고 있는 상태다.

엘리시안 강촌 스키장은 무엇보다 수도권 접근성이 뛰어난 스키장으로 잘 알려져 있다. 강원도 춘천에 있지만, 스키장 바로 앞에 전철역인 백양리역이 자리 잡고 있으며, ITX-청춘열차를 이용하면 서울 도심에서 약 1시간 내 도착이 가능하다. 서울양양고속도로 등 광역 교통망도 잘 갖춰져 있어 주말은 물론 평일에도 부담 없이 찾는 이용객이 이어지고 있다.

겨울 스키장의 품질을 좌우하는 핵심 요소는 설질이다. 엘리시안 강촌 스키장은 시즌 초부터 주∙야간을 가리지 않는 인공설 작업을 통해 슬로프 전반의 설질을 안정적으로 유지하고 있다. 더욱이 최근에는 기온 하강으로 눈을 만들기 좋은 환경이 이어지면서 방문객들을 균일하고 단단한 슬로프 컨디션을 체감하고 있다는 반응이다.

스키장 면적 대비 리프트 대수가 많아 수송 능력이 뛰어난 엘리시안 강촌 스키장은 리프트 대기 시간이 거의 없는 것 또한 장점이다. RFID 기반 스마트 출입 시스템이 적용돼 리프트 탑승 과정이 한층 매끄러워졌다. 이로 인해 주말과 성수기에도 체감 대기 시간이 짧다는 평가가 이어진다.

엘리시안 강촌 스키장에서 방문객들이 스키를 즐기고 있다. 엘리시안 강촌 제공

현장 서비스에 대한 만족도도 높다. 최근 스키장 관련 커뮤니티에는 리프트 현장 직원의 친절한 응대에 대한 후기가 꾸준히 올라오고 있으다. 이런 서비스 품질 역시 엘리시안 강촌 스키장이 많은 이들에게 선택받는 이유로 꼽힌다.

안전 관리에도 힘을 싣고 있다. 헬멧 의무화 운영과 함께 신형 헬멧 1000개 이상을 확보했다. 헬멧 전용 창구를 통해 이용 편의성도 높였다. 스포츠 안전재단과 함께하는 안전 캠페인과 스노보드 국가대표 촬영 콘텐츠 제작 등 안전 문화 확산 활동도 지속해서 진행 중이다. 최근에는 전자식 물품 보관함 추가 설치로 이용 환경의 안정성도 강화됐다.

엘리시안 강촌 스키장의 대표적인 강점으로 꼽히는 야간 스키 역시 이번 시즌에도 주목을 받는 부분이다. 야간 운영은 수도권에서 퇴근 이후에도 스키를 즐길 수 있는 위치의 이점과 맞물려 평일 스키의 로망을 현실화 한 요소로, 이를 합리적으로 이용할 수 있는 야간 패키지 상품도 판매 중이다.

해당 패키지는 정상가 대비 약 70% 할인된 파격적인 구성으로 실속 있는 이용이 가능하다. 이와 함께 객실 패키지, 조식 패키지 등 다양한 결합 상품도 마련돼 있어 개인 방문객은 물론 커플, 객실 가족 단위 이용객까지 각자의 일정과 취향에 맞춘 선택이 가능하다.

엘리시안 강촌 스키장은 CLEAN, SMART, SAFTY, FUN SKI 네 가지 운영 방향성을 중심으로 슬로프 관리부터 이용 시스템, 체험 콘텐츠까지 전반적인 품질을 끌어올리고 있다. 스노우힐 앤 펀파크, 어린이 눈 놀이터 등 가족 단위 방문객을 위한 공간도 강화돼 스키를 타지 않는 이용객까지 함께 즐길 수 있는 겨울 레저 공간으로 자리 잡고 있다.

이와 함께 방학 기간인 만큼 이번 시즌의 남은 방학을 알차게 보낼 수 있도록 학생을 위한 실속형 상품 ‘학생 전용 올인클루시브 스키 패키지’도 마련되어 학생이라면 더욱 경제적인 스키, 보드 라이프를 즐길 수 있을 것으로 보인다.

‘학생 전용 올인클루시브 스키 패키지는’ 리프트 이용권과 장비 렌탈, 의류 렌탈, 햄버거 세트까지 포함한 구성을 5만 원에 제공하는 상품으로, 부모의 비용 부담은 줄이고 학생들이 더 즐겁고 부담 없이 겨울 스포츠를 경험할 수 있도록 기획된 만큼 정상요금 대비 77%의 높은 할인율이 적용된 금액이다.

엘리시안 강촌 측에 따르면 방학 기간 학생들이 안전하고 즐겁게 스키를 즐길 수 있도록 실질적인 혜택을 담은 상품으로써 앞으로도 다양한 연령층이 만족할 수 있는 맞춤형 프로그램을 지속해서 선보인다는 계획이다.

엘리시안 강촌 관계자는 “이번 시즌에도 개장 이후 많은 이용객이 찾으며 설질과 편의성, 서비스 전반에서 긍정적인 반응을 얻고 있다”라며 “앞으로도 안정적인 운영과 세심한 관리로 겨울 시즌 내내 만족도 높은 스키 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.

