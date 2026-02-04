균형발전 강조한 李 “성장의 과실, 지방·청년에 골고루 가야” [뉴스 투데이]

이재명 대통령이 4일 국내 주요 그룹 회장단을 청와대로 불러모아 지방 투자와 신규 채용 확대를 주문한 건 성장의 과실이 소수가 아닌 경제 전반에 퍼질 수 있도록 독려하기 위해서다. 지방선거를 4개월가량 앞두고 연일 수도권 부동산 투기 문제를 겨냥한 고강도 메시지를 내는 가운데, ‘5극 3특’(5개 초광역권·3개 특별자치도)을 필두로 한 지역 균형 발전에 기업이 적극적으로 동참해주길 바라는 의도 역시 담긴 것으로 풀이된다. 기업에 대한 지원을 약속하는 동시에 미래 투자를 당부하는 이 대통령의 메시지는 당분간 이어질 전망이다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에 참석하며 이재용 삼성전자 회장과 대화를 하고 있다. 뉴스1

이날 청와대 본관에서 열린 ‘청년 일자리와 지방 투자 확대를 위한 기업간담회’는 청와대 참모진과 기업인들 간 화기애애한 분위기 속에서 시작됐다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 농담을 건네자 이에 이재용 삼성전자 회장이 대답하고, 좌중이 웃는 모습이 포착되기도 했다. 이 대통령은 이 회장에게 “해외 (일정) 취소하고 오셨다면서요”라고 물었고, 이 회장은 “당연합니다”라고 답했다.



이 대통령은 모두발언에서 “여러분들의 헌신적인 노력 덕분에 수출도 사상 최고치를 경신하고 있고, 특히 누구도 상상 못했다고 하는 주가 5000포인트를 넘어서고 있다”고 기업인들을 격려했다. 이 대통령은 연초 방중 성과도 언급하며 “기업인 여러분이 많이 협조해줘서 중국 현지에서 평가도 상당히 괜찮고, 한·중 관계도 상당히 개선된 것 같다”고 평가했다.



이 대통령은 칭찬과 함께 경제 생태계 선순환을 위한 대기업들의 노력도 주문했다. 이 대통령은 “경제는 생태계라고 하는데 풀밭도 있고, 메뚜기도 있고, 토끼도 있고 그래야 호랑이도 건강하게 살아갈 수 있는 것”이라며 “자칫 잘못하면 풀밭이 다 망가질 경우도 있다”고 했다. 이어 “그게 호랑이 잘못은 아니다. 구조를 운영하는 시스템에 큰 책임이 있기도 하다”면서도 기업들에 “조금만 더 마음을 써달라”고 부탁했다.

이재용 삼성전자 회장을 비롯한 기업 총수들이 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에서 이재명 대통령의 모두발언을 듣고 있다. 청와대사진기자단

구체적으로는 지역에 대한 적극적인 투자를 주문했다. 이 대통령은 “많은 시설, 기회, 인프라 등이 다 수도권 중심으로 돼 있으니 지방에서 전부 수도권으로 몰리고, 그러다 보니 지방에서는 사람 구하기가 어렵다”며 “사람 구하기 어려우니까 기업 활동하기 어렵고, 기업 활동하기 어려우니까 일자리가 없어서 또 사람들이 떠나고 이런 악순환이 계속되고 있다”고 짚었다.



지역 균형 발전을 강조하고 있는 이 대통령은 그간 국내외 기업들의 지방 투자를 촉진하기 위한 행보를 이어왔다. 지난달 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에선 “한국 정부가 지방 중심의 정책을 편다는 점이 여러분이 앞으로 경영상 투자 결정을 할 때 하나의 방향이 되지 않을까 싶다”고 말했다.



이 대통령의 이 같은 주문은 최근 연이어 지적하고 있는 부동산 문제와도 맥이 닿아 있다. 좁은 국토에서도 서울과 지방의 정치·경제적 차이가 크고 수도권에 자원이 몰린 탓에 불균형 성장이 이어지고 있는 문제를 풀기 위한 방안 중 하나로 지방 투자와 균형 발전을 내세우는 것이다. 파격적인 인센티브를 약속하며 광역단체 행정통합 ‘가속 페달 밟기’에 나선 상황에서 기업들의 투자도 중요한 시점이다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 기업들에 “마침 기회가 온 측면이 있다. 소위 첨단 기술 분야, 재생에너지가 매우 중요한 시대가 도래하고 있는데 교통의 발전, 통신의 발전 덕분에 사실 물리적으로 보면 지방이나 수도권이나 큰 차이가 없다”고 강조했다.



기업들은 이 대통령의 주문에 호응하는 한편 정부의 적극적인 지원을 요청했다. 류진 한국경제인협회장은 “청년들은 일자리를 찾아서 수도권으로 이동하고, 지방에서는 인구가 줄어서 지역소멸을 걱정한다”며 “이런 악순환을 끊어내는 일이 무엇보다도 중요하고 시급하다”고 말했다. 그러면서 “정부도 기업들의 채용과 고용 계획이 차질없이 추진될 수 있도록 파격적인 지원을 부탁드린다”며 “고용 효과가 큰 서비스산업을 키워서 청년 일자리 문제에 대응해야 한다”고 했다.



이 대통령은 기업활동에 대한 지원을 약속했다. 이 대통령은 “앞으로 좀 더 체계적으로 해당 기업들이 필요로 하는 국가, 필요로 하는 의제를 중심으로 정상 외교 일정을 수립하라고 지시해 놓았다”고 말했다. 또 “기업활동 하는 데 필요한 요소가 있으면 정말로 기탄없이 제한 없이 자유롭게 말씀해달라”고 당부했다.

