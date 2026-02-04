경주 딸부잣집에… 7번째 아기울음

경북 경주시 한 가정에 일곱번째 자녀가 태어나 화제다.

4일 경주시에 따르면 효현동에 거주하는 강명호(36)·최성귀(35)씨 가정에 일곱째 강미래 양이 태어난 것은 지난해 11월26일이다.

주낙영 경주시장이 4일 경주시 효현동 일곱번째 자녀를 둔 강명호씨 집을 찾아 축하인사를 전한 뒤 아이들과 기념 촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이들 부부는 첫째(16)부터 일곱째까지 모두 7명의 딸을 두고 있는 딸부잣집이다.

주낙영 경주시장은 강씨 가정을 방문해 일곱 번째 자녀 출산을 축하하고 다자녀 가정에 대한 감사와 응원의 뜻을 전했다.

경주시는 이 가정에 출산을 계기로 출산축하금을 비롯해 출산장려금, 첫만남이용권, 부모급여 등 총 8448만원 상당의 출산·양육 관련 지원을 제공한다.

구체적으로는 △출산축하금 20만원 △셋째아 이상 출산장려금 1800만원(월 50만원씩 36개월) △둘째아 이상 첫만남이용권 300만원 △산후조리비 50만원 △출산축하선물(미역 및 지역특산물) △15만원 상당의 육아용품 출산축하박스 등이 포함된다. 또 △부모급여(0∼11개월 월 100만원, 12∼23개월 월 50만원) △아동수당 △어린이집 보육료 및 급·간식비 △초·중·고 교육비와 급식비 지원 등 자녀 성장 단계에 맞춘 지원이 연계된다.

