샘표, 명절 음식 걱정 덜어주는 ‘설 기획전’ 진행

샘표는 설을 앞두고 오는 13일까지 네이버 스토어 ‘새미네마켓’에서 ‘설 기획전’을 진행한다고 5일 밝혔다. 갈비찜, 잡채 등 명절 요리를 맛있게 완성할 양념은 물론, 떡국의 진한 사골 국물을 간편하게 완성할 코인 육수 연두링까지 실속 있게 만날 수 있다.

샘표 ‘설 기획전’. 샘표 제공

먼저 설 음식 장만에 꼭 필요한 제품들을 알뜰하게 모은 ‘우리맛 설 꾸러미’를 최대 55% 할인 판매한다. △샘표 양조간장 701 △조선 갈비양념 △새미네부엌 잡채소스 △연두 순 △연두링 사골과 한우 △조선고추장 등 떡국과 갈비찜, 잡채 등 대표 명절 메뉴를 맛있게 만들어줄 제품들을 모두 2만8980원(최대 혜택가)에 살 수 있다. 우리맛 설 꾸러미 구매 고객에게는 ‘연두 청양초(150ml)’를 증정한다.

추가 양념 없이도 달지 않고 깔끔한 맛을 내는 ‘조선 갈비양념’과 ‘조선 불고기양념’만 2병씩 묶어 할인 판매하는 구성도 있다. 김치에 필요한 모든 재료를 한 팩에 담아 제철 채소와 고춧가루만 준비하면 누구나 맛있는 김치를 만들 수 있는 ‘새미네부엌 김치양념’도 할인 판매한다. ‘샘표 국산 고추장·된장 3종 세트’와 ‘백년동안 순발효흑초원액(750ml) 4병 세트’도 최대 51% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이날 오전 11시에 진행되는 네이버 쇼핑라이브에서는 소갈비찜과 소고기잡채, 떡만둣국을 번거롭지 않으면서도 품격 있는 맛으로 완성하는 비법을 공유할 예정이다. 방송 중 10명을 추첨해 ‘조선불고기양념’과 ‘조선갈비양념’을 1병씩 증정하는 구매 인증 이벤트도 준비돼 있다.

샘표 관계자는 “명절 음식의 맛에 대한 걱정 없이 모두가 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 ‘설 기획전’을 진행한다”며 “우리 발효의 깊은 감칠맛이 담긴 샘표 제품들로 명절 상차림을 품격 있게 준비해 보시기 바란다”고 말했다.

