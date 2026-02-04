검색

“그런데 그것이 실제로 일어나”…할리우드 스타도 경악한 ‘케데헌’ 성공

최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

할리우드 배우 벤 애플렉과 맷 데이먼이 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)의 이례적인 흥행성과를 직접 언급해 화제다.

 

두 배우는 지난달 17일 공개된 미국 팟캐스트 ‘조 로건 익스피리언스(JRE)’에 출연, 넷플릭스의 영화 성과 보너스 지급 구조에 대해 언급했다.

 

이들은 자신들이 참여한 넷플릭스 영화 제작 경험을 바탕으로, 플랫폼이 공개 후 첫 90일간의 시청 성과에 따라 제작진에게 보너스를 지급하는 방식에 대해 상세히 소개했다. 설명에 따르면 넷플릭스는 성과 기준 달성 시 연봉의 약 20%에 해당하는 보너스를 지급하며, 흥행성과가 높을수록 단계적으로 금액이 상향되는 구조다.

맷 데이먼(오른쪽)과 벤 애플렉. ‘조 로건 익스피리언스(JRE)’ 유튜브 채널 캡처

데이먼은 이 체계가 총 5단계로 구성돼 있다며 “야구의 안타, 2루타, 3루타, 홈런, 그리고 마지막 단계는 만루 홈런(그랜드슬램)”이라고 비유했다. 특히 최고 단계인 5단계 보너스는 넷플릭스 전체 가입자의 110%가 해당 영화를 시청해야 달성 가능한 수준으로 설정돼 있다. 이는 모든 계정 소유자가 영화를 한 번씩 시청하고, 그중 약 10%가 재시청해야 가능한 수치다.

 

이들은 ‘케데헌’을 대표적인 성공 사례로 언급했다. 데이먼은 “처음 이 조건을 들었을 때는 현실적으로 불가능하다고 생각했다”면서 “그런데 ‘케데헌’이 실제로 그 기준을 충족했다. 이 기록을 달성한 작품은 이 영화가 처음”이라고 말했다.

 

‘케데헌’은 소니 픽처스 애니메이션이 제작한 액션 판타지 애니메이션이다. 낮에는 세계적인 K-팝 스타로 활동하고 밤에는 악령을 사냥하는 헌터로 변신하는 세 소녀의 이야기를 그린 작품이다. K팝 문화와 한국적 요소를 결합한 독창적인 세계관으로 글로벌 시장에서 큰 반향을 일으켰다.

 

작품은 공개 이후 단기간에 폭발적인 시청 기록을 세우며 넷플릭스 역대 최다 시청 영화 중 하나로 자리 잡았고, 수록곡 ‘골든(Golden)’은 빌보드 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트에서 장기간 1위를 기록했다. 해당 곡은 골든글로브 시상식 주제가상을 비롯해 그래미 어워즈의 관련 부문에서도 수상했다.


최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com 기자페이지 바로가기

