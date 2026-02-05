[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 5일 (목요일) 96년생이라면 오늘 꼭 신문 읽으세요

96년생: 신문 생활지에서 좋은 정보 얻는다. 84년생: 확장보단 현상유지에 신경 써라. 72년생: 앞줄에 서서 다른 사람을 거느린다. 60년생: 새롭게 앞으로 나서는 것이 좋다. 48년생: 변화가 예상되지만 대처할 방법은 없다. 36년생: 반사이익이라는 말이 현실로 나타난다.

97년생: 금전 융통은 동북방에 있다. 85년생: 모든 근심 걱정이 사라지는구나. 73년생: 건축업 부동산 모텔업은 광고에 성과가 있다. 61년생: 부지런히 다니면 좋은 결과가 온다. 49년생: 감정을 자제하고 객관성을 잃지 마라. 37년생: 난제를 극복하고 편하게 쉴 수 있다.

98년생: 모든 약속은 오후 3-7시가 좋다. 86년생: 거추장스러운 일이 다소 생긴다. 74년생: 남들이 가만히 있을때를 기다리는 게 좋다. 62년생: 용이 여의주를 얻어 승천하는 날이다. 50년생: 참견하는 일은 삼가고 말수를 줄여라. 38년생: 건강도 좋아지고 재운도 따른다.

99년생: 소원했던 관계를 돈독하게 만드는 운세. 87년생: 근심이 작아도 감정의 기복이 크다. 75년생: 행동이 동반되니 능률이 절로 올라간다. 63년생: 자신의 위치를 더욱 공고하게 만들어라. 51년생: 안전제일주의를 선택하는 것이 좋겠다. 39년생: 솔선수범하면서 지킨다면 모두가 따른다.

00년생 서남방에서 좋은 일이 있다. 88년생: 사람으로 인해 손해 보니 주의하라. 76년생: 일을 추진하고 있다면 계속 진행하라. 64년생: 건강식품 주류업 의약업은 광고에 성과가 있다. 52년생: 내부적인 문제로 고민이 온다. 40년생: 일에 다른 곳으로 관심을 돌리지 말라. 28년생: 투자에는 금융과 광고가 좋다.

01년생 금전적인 여유가 부족하다. 89년생 합리적으로 처리해야 발전한다. 77년생: 실패와 성공이 겹치는 운세다. 65년생: 현노력한 만큼 효과가 나타나는 법이다. 53년생: 일이 손에 잡히지 않고 잡생각이 떠오른다. 41년생: 자녀 때문에 상심에 잠길 수도 있겠다. 29년생: 가족 부채로 신경쓰는 운이다

02년생 형제나 집안의 우환에 대비하자. 90년생 순간의 기분으로 거래하지 마라. 78년생: 내 마음부터 먼저 여는 것이 당연하다. 66년생: 사회적인 위상이 지금보다 한층 올라간다. 54년생: 예의를 표하는 자세가 기본이 되어야 한다. 42년생: 구설이 따르면 결과적으로 손해다. 30년생: 동북방 일이 순조롭게 진행된다,

03년생 : 건강에 조심하고 유행병에 조심 할것. 91년생 손실은 곧 보충되니 조급해하지 마라. 79년생: 새로운 힘이 솟구쳐 오른다. 67년생: 자동차매매업 소개업 대부업은 광고에 성과가 있다. 55년생: 함부로 덤벼들면 헛수고만 할 뿐이다. 43년생: 어렵지만 지나치게 심각해질 필요는 없다. 31년생: 아랫 사람의 배신권에 조심할것.

04년생 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 92년생: 최종 결정은 뒤로 미루는 것이 좋다. 80년생: 외형에 현혹되지 말고 내실을 다지자. 68년생: 일에 고충을 털어놓아도 좋겠다. 56년생: 충실한 내면으로부터 풍기는 멋은 은근하다. 44년생: 상대방이 가진 것에 대한 차이점을 깨닫자. 32년생: 구속된 틀에서 벗어나자

05년생 진로에 정확한 결정이 필요하다. 93년생: 휴식을 가지고 미래를 설계하라. 81년생: 실질적인 이득이 없으니 차선책을 찾자. 69년생: 자족하는 마음을 지닌 사람은 걱정이 적다. 57년생: 방향을 잃어버리면 손실이 따른다. 45년생: 늙으나 젊으나 크게 다르지 않다. 33년생: 처음에는 부진해도 후는 길하다.

06년생 자유직업인은 신용을 중히하자. 94년생: 활동을 통해 건강을 관리하라. 82년생: 능력은 필요조건이지 충분조건이 아니다. 70년생: 의류점 가구점 서점은 광고에 성과가 있다. 58년생: 말수를 조금씩 줄이고 행동으로 표현하자. 46년생: 매사에 각별히 신경을 기울여야 한다. 34년생: 광고,이벤트에 큰 효과다.

95년생: 일을 할 수 있으니 너무 즐겁다. 83년생: 늘 하던 대로 해나간다면 아무런 걱정이 없다. 71년생: 여러 가지로 손실이 있으니 잘 생각해보라. 59년생: 손해를 보게될 수 있다는 점을 기억하라. 47년생: 덕담이 들려오니 기분 좋은 운세다. 35년생: 단판 승부하기에 좋은 운이다.

백운철학원

