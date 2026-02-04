FT아일랜드 최민환 "실신해서 나도 놀라…건강 회복 중"

공연 도중 실신한 밴드 FT아일랜드의 최민환이 근황을 전했다.

최민환은 지난 3일 팬 커뮤니티에 "데뷔하고 지금까지 쓰러져 본 적이 없었는데 많이 놀라셨죠? 저도 사실 너무 놀랐습니다. 몸이 좀 안 좋긴 했었는데 그 정도일 줄은 저도 몰랐거든요"라고 털어놨다.

그는 "지금은 잘 회복해서 잘 먹고 잘 쉬고 있으니 너무 걱정 안 하셔도 좋을 것 같아요"라며 "얼른 원래 모습으로 돌아와서 힘차게 다시 드럼 치는 모습 보여드릴게요. 놀라신 팬 분들과 와주신 관객분들께 죄송하고 걱정해주신 페스티벌 관계자분들께 감사합니다"라고 전했다.

최민환은 지난달 31일 경기 일산 킨텍스에서 열린 '2026 퍼스트 뮤직 스테이션'에서 공연하던 중 갑자기 실신했다. 무대는 현장에 있던 대체 연주자가 투입돼 예정대로 진행됐다.

이와 관련해 소속사 FNC엔터테인먼트는 최민환이 일시적인 탈진 증세를 보였으며 건강에 큰 이상이 없다고 밝혔다.

소속사는 "팬 여러분께 걱정을 끼쳐드리게 된 점 양해 부탁드리며, 향후에는 아티스트의 건강 상태를 더욱 면밀히 살피고 보다 신중하게 공연을 운영할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

