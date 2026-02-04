2026년 1월 베스트셀링 모델은 벤츠 E클래스…수입차 판매 전년 比 37.6%↑

2026년 1월 베스트셀링 모델 메르세데스-벤츠 E클래스. 사진=벤츠 공식 딜러사 한성자동차 제공

1월 수입 승용차 신규 등록대수가 전년 동월 대비 무려 30%넘게 증가하면서 연초부터 높은 판매고를 올렸다.

4일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 특히 수입 전기차는 보조금 조기 확정과 신규 브랜드 진입 효과로 600%에 가까운 성장세를 기록했다.

이런 실적은 과거에 비해 낮아진 진입장벽에 더해 보장된 성능의 수입차를 찾는 소비자가 늘어난 결과로 풀이된다.

이날 발표된 현황을 보면 1월 수입 승용차 신규 등록대수는 전년 동월 대비 37.6% 증가한 2만960대로 집계됐다.

베스트셀링 모델은 독일 프리미엄 세단 메르세데스-벤츠 E클래스다. 그중에서도 현재 프리미엄 차중 최고의 가성비를 자랑하는 E200 아방가르드가 지난달 총 1207대가 팔리며 국내 소비자들의 변함없는 인기를 확인했다.

E클래스는 유려한 디자인과 럭셔리한 주행 감각으로 사랑받는 모델이다. 경쟁 모델인 5시리즈와 비교해 안정적인 주행 성능과 탁월한 고속·직진 안정성에서 좋은 평가를 받고 있다.

2위는 BMW 5시리즈다. 520모델은 1162대가 팔리며 벤츠와 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 5시리즈는 높은 드라이빙 성능으로 E클래스와 함께 선두다툼을 벌이는 모델이다.

반면 아쉽게도 아우디는 간판 모델인 A6의 부재로 브랜드 전체 모델을 통틀어 847대에 그쳤다.

다만 올해는 아우디의 선전이 기대되는 한해다. 그간 주력 모델의 노후화로 신형으로 무장한 벤츠, BMW와의 경쟁에서 밀려났지만 올해는 간판 모델인 신형 A6를 시작으로 컴팩트 스포츠유틸리티차량(SUV) Q3 등을 앞세워 한국 시장을 공략한다는 계획이다.

3위는 테슬라 모델Y다. 모델Y는 1134대가 판매됐는데 ‘감독형 자율주행(FSD)’의 국내 도입에 대한 기대감 등으로 비교적 높은 판매 대수를 기록했다.

다만 국내 판매 중인 중국산 모델 3와 모델 Y는 유럽 안전 기준을 따르고 있어, 미국산 차량과 달리 FSD 도입 여부와 시기가 불투명한 상황이다. 올해 안에 FSD의 국내 적용은 어렵다는 게 업계 견해다.

한편 브랜드별 총 판매대수를 보면 BMW가 6270대로 1위를 수성했으며 메르세데스-벤츠(5121대)가 뒤를 이었다.

이어 △테슬라 1966대 △렉서스 1464대 △BYD 1347대 △볼보 1037대 △포르쉐 702대 △토요타 622대 △미니 567대가 판매됐다.

전기차만 판매하는 테슬라와 BYD가 상위권에 자리하면서 지난해부터 이어진 가성비 전기차의 판매 호조가 1월에도 이어지는 모습이다.

스웨덴 전기차 브랜드 폴스타의 경우 27대가 판매된 것으로 기록됐는데, 지난해 연말부터 밀린 출고 대기 차량이 약 2000대에 달한다. 이들 차량은 이달 중 출고가 예정된 것으로 전해졌다.

이러한 가운데 차량가격이 최소 1억원 넘는 럭셔리카 판매도 꾸준한 모습을 보인다.

대표적으로 안락한 승차감으로 무장한 랜드로버가 224대를 판매한 것을 시작으로 △벤틀리 28대 △페라리 27대 △람보르기니 21대 △롤스로이스 11대가 판매됐다.

한편 수입차 판매 제조 국가별로는 유럽이 1만5132대(72.2%)로 변함없는 1위를 기록하고 있다.

연료별로는 하이브리드가 1만3949대(66.6%)로 가장 많았으며, △전기 4430대(21.1%) △가솔린 2441대(11.6%) △디젤 140대(0.7%) 순이었다.

전기차는 전년 동기(635대) 대비 597.6%의 높은 성장세를 기록한 반면 디젤은 점차 설자리를 잃고 있다.

