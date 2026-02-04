“자기 자신을 피하지 않는 사람”…성시경, 박신양과의 만남 공개

가수 성시경이 배우이자 화가로 활동 중인 박신양과의 만남을 가졌다고 밝혔다.

성시경은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “내일 오후 6시 박신양 선배님이 유튜브 채널에 출연한다”며 소식을 알렸다. 그는 “오래 전부터 팬이었고 개인적으로는 처음 뵙는 자리라 긴장했지만, 매우 즐거운 시간이었다”고 소감을 전했다.

성시경은 박신양에 대해 “우리가 해야 한다는 걸 알면서도 귀찮고 어렵다는 이유로 외면하기 쉬운 자기 자신을 오랜 시간 피하지 않고 마주해 온 분”이라며 “연예계 선후배를 넘어 한 사람의 인간으로서 많은 생각을 하게 만든 만남이었다”고 평가했다. 이어 “3월 6일부터 열리는 전시도 직접 보러 갈 예정”이라고 덧붙였다.

배우 박신양(왼쪽)과 만난 가수 성시경. 성시경 인스타그램 캡처

식사 자리에서의 에피소드도 전했다. 성시경은 “(박신양이) 한식 고기를 좋아하신다고 해서 갈비찜과 육수로 스지무국을 끓였는데, 이야기에 빠져 거의 드시지 못했다”며 “결국 다음날에 다 드셨다”고 전해 웃음을 자아냈다.

박신양은 1996년 영화 ‘유리’로 데뷔해 청룡영화상과 백상예술대상 신인 남우상을 수상하며 주목받았다. 이후 영화 ‘약속’, ‘달마야 놀자’, ‘범죄의 재구성’, ‘박수건달’ 등에 출연했고, 2004년 SBS 드라마 ‘파리의 연인’으로 연기대상을 받았다. 그 뒤 2007년 ‘쩐의 전쟁’으로 또 한 번 연기대상을 수상하며 대표 배우로 자리매김했다. 이후에도 드라마 ‘바람의 화원’, ‘싸인’, ‘동네변호사 조들호’ 등에 출연했다.

2019년 ‘동네변호사 조들호2: 죄와 벌’ 이후 연기 활동을 잠시 중단했던 그는 2021년 안동대학교 미술학과 석사 과정에 합격하며 본격적으로 미술 작업을 시작했다. 이 때문에 일각에서 은퇴설이 불거지자 사실무근임을 밝힌 바 있다.

한편 박신양은 2023년 첫 개인전에서는 연극 개념인 ‘제4의 벽’을 회화 전시에 도입해 화제를 모았으며, 오는 3월 6일부터 세종문화회관 미술관에서 ‘박신양의 전시쑈: 제4의 벽’을 개최한다.

