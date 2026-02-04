설 역귀성 열차 최대 50% 할인…코레일, 특별 할인상품 판매

한국철도공사(코레일)는 역귀성 열차표를 최대 50% 할인하는 등 오는 6일부터 설 연휴 특별 할인상품을 판매한다고 4일 밝혔다.



대상 열차는 설 특별수송 기간인 오는 13∼18일 중 설 당일인 17일을 제외한 5일간 운행하는 열차 가운데 좌석에 여유가 있는 열차 1천303대다.

KTX와 일반열차(새마을·무궁화호 등)의 빈좌석 운임은 최소 30%에서 최대 50%까지 할인한다.



가족 승객 등 4명이 함께 편도 9만9천원에 KTX를 이용할 수 있는 '넷이서 9만9천원' 세트도 판매한다. 중앙선·강릉선·중부내륙선·동해선 KTX-이음은 4명 1세트가 편도 4만9천원이다.



할인 상품은 오는 6일 오전 10시부터 코레일 홈페이지(www.korail.com)와 모바일 앱 '코레일톡'에서 선착순으로 판매한다. 한 사람이 한 번에 최대 6매('넷이서'는 최대 1세트), 총 12매('넷이서'는 총 3세트)까지 구매할 수 있다.



코레일톡의 '승차권 전달하기' 기능을 이용해 문자나 카카오톡으로 승차권을 다른 사람에게 보내줄 수도 있다.



이민성 코레일 고객마케팅단장은 "설 명절을 맞아 열차의 여유 좌석을 특별 할인하니 고향 방문이나 국내 여행 등에 다양하게 활용하시길 바란다"고 말했다.

