“당신에게 빠질 수밖에”…‘강철부대’ 곽선희, 동성 연인과 웨딩 사진

채널A 예능 프로그램 ‘강철부대W’에 출연한 곽선희가 동성 배우자와 함께한 뉴욕 웨딩 사진을 공개했다.

곽선희는 지난 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “Can’t help but fall for you(당신에게 빠질 수밖에 없다)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

곽선희(왼쪽)와 동성 배우자. 곽선희 인스타그램 캡처

공개된 사진은 미국 뉴욕에서 촬영된 것으로, 두 사람은 편안한 스포츠웨어 차림으로 거리를 거닐거나 화이트 셔츠를 맞춰 입고 미소를 짓는 등 자연스럽고 다정한 분위기를 연출했다. 앞서 2일 공개된 사진에서는 웨딩드레스와 턱시도를 입고 서로를 바라보며 행복한 눈빛을 나누는 모습도 담겼다.

제53보병사단 예비역 중위 출신의 곽선희는 지난해 12월 종영한 ‘강철부대W’에 육군 팀으로 출연해 주목받았다. 전역 이후에는 모델과 마라토너로 활동 영역을 넓히고 있다.

곽선희는 지난해 7월 자신의 SNS와 유튜브를 통해 동성 연인을 공개하며 커밍아웃했다. 그는 연인과 제과점에서 처음 만나 인연을 맺었다며 “웃는 모습이 너무 예뻤다”고 밝힌 바 있다. 연인 역시 “선희가 선택한 여자가 돼 뿌듯하고 자랑스럽다”고 전했다.

곽선희(왼쪽)와 동성 배우자. 곽선희 인스타그램 캡처

또한 곽선희는 “강철부대W는 군인으로서 출연한 프로그램이지, 여자를 만나기 위해 나간 것은 아니다”라고 강조하기도 했다.

두 사람은 이후 한국에서는 법적 혼인 신고가 어려운 관계로 현재 동거인으로 등록돼 있다고 설명했다. 지난해 11월에는 미국 뉴욕에서 혼인 서약을 맺은 것으로 알려졌다.

