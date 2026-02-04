'차로 치어 동업자 살해' 60대, 항소심서 징역 15년

동업자를 차로 치어 살해 뒤 단순 사고사 위장 60대가 항소심에서 형량이 늘었다.

광주고법 전주재판부 형사1부(부장판사 양진수)는 4일 살인 등 혐의로 기소된 A(63)씨의 항소심에서 징역 12년을 내린 원심을 깨고 징역 15년을 선고했다.

광주고법 전주재판부 청사 전경.

A씨는 지난해 6월 9일 오전 11시 5분께 군산시 옥서면의 한 도로에서 승합차로 지인 B씨를 들이받아 숨지게 한 혐의로 기소됐다.

당초 이 사건은 운전자 부주의로 인한 단독 사망사고로 알려졌다. A씨가 범행 직후 현장을 벗어나면서 사고 장소에는 B씨의 시신과 승합차만 남아 있었기 때문이다. 사고 조사에 나선 경찰은 B씨가 홀로 승합차를 몰다가 보호난간과 전신주를 차례로 들이받고 그 충격으로 차 안에서 수풀로 튕겨 나가 숨진 것으로 판단했다.

그러나 인근 폐쇄회로(CC)TV에는 이러한 판단을 뒤집는 상황이 담겨 있었다. 당시 사고 현장을 비춘 CCTV에는 승합차를 몰던 B씨가 차에서 내리자, 조수석에 있던 A씨가 운전석으로 옮겨탄 뒤 급가속한 모습이 있었다. 경찰은 이를 토대로 교통사고를 살인사건 수사로 전환하고 범행 9시간여 만에 군산의 한 도로에서 A씨를 붙잡았다.

A씨는 수사기관과 법정에서 “차 안에서 B씨와 다투다가 둔기를 휘둘렀는데, 그가 밖으로 몸을 피해서 홧김에 차로 들이받았다”고 범행을 인정했다.

이에 1심 재판부는 A씨에게 징역 12년을 선고하자, 검찰은 형량이 너무 가볍다며 항소했다.

항소심 재판부는 “피고인은 피해자의 형, 누나와 합의했지만, 유족의 지위와 합의금의 액수에 비춰 이 합의가 피해자의 용서를 대신할 수 있다고 보이지는 않는다”고 지적했다. 이어 “피해자는 피고인의 범행으로 극심한 신체·정신적 고통을 겪다가 숨진 점 등을 고려할 때 원심의 형은 너무 가벼워서 부당해 보인다”고 판시했다.

