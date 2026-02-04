“합당, 전 당원 여론조사 해보자” 정청래 제안… 비당권파 “논의 중단해야”

더불어민주당 정청래 대표가 조국혁신당과 합당에 당원들이 어떻게 생각하는지 전 당원 여론조사를 해보자고 제안했다. 혁신당과 합당에 공개적으로 반대 의사를 표명해온 이언주·황명선·강득구 최고위원은 이날도 합당 논의는 중단해야 한다고 거듭 촉구했다.

정 대표는 4일 국회에서 최고위원회의를 열고 “원래 합당 여부는 전당대회 전에 전 당원 투표로 정하게 돼 있다”며 이같이 말했다. 정 대표는 “합당 여부 논란 관계없이 지방선거 승리 길을 뚜벅뚜벅 가겠다”며 “국회의원간 논란만 보도되고 있는데 정작 당 주인인 당원 토론은 빠져 있다”고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

그러면서 정 대표는 당원 토론 활성화를 주장했다. 정 대표는 “두루두루 의원과 당원 의견을 공개 개진할 수 있는 의원 토론, 당원 토론(을 진행하자)”이라며 “동등한 발언권으로 당의 진로는 의원과 당원에게 동등한 토론권을 보장해야 할 것 같다”고 말했다.

이 최고위원은 이재명정부 집권 초부터 차기 대권을 의식한 논란을 부추기는 것은 부적절하다는 입장을 재강조했다. 이 최고위원은 “최근에 특정 커뮤니티를 중심으로 특정 인물을 대통령으로 만들기 위해 합당이 필요하다는 식의 얘기까지 나오는 상황”이라며 “마치 우리 민주당을 (조국혁신당) 조국 대표를 대통령 만들기의 수단으로 여기는 듯한 발언까지 나오는 실정”이라고 말했다. 조 대표가 차기 대통령을 노리고 다음 대선에 민주당 후보로 나오려 한다는 일각의 의심어린 시선을 언급한 것이다.

그는 “‘특정인 대권 놀이에 민주당을 숙주로 이용하는 게 아니냐’ ‘차기 알박기에 들어간 것 아니냐’는 얘기까지 나온다”며 “조기 합당 강행은 즉각 중단하고 심도 깊은 토론이 필요하다는 충정어린 의견을 전달했다”고 발언했다.

황 최고위원도 정 대표를 향해 “합당 논의를 멈추는 대표님의 결단을 촉구한다”며 “지도부 차원에서 당원과 혁신당 측에 양해를 구하고 결자해지 자세로 합당 논의를 멈춰야 한다”고 요구했다.

강 최고위원 역시 “여론조사 결과도 분명히 합당을 멈추라는 신호”라고 짚으며 “진짜 합당을 우리는 지선 압승 후에 추진할 것을 당원과 국민 여러분께 호소한다”고 밝혔다. 한국갤럽이 지난달 27일부터 29일까지 실시한 여론조사에서 민주당과 혁신당 합당을 전체 응답자의 40%가 ‘좋지 않게 본다’고 했고 28%만 ‘좋게 본다’고 답했다. 다만 민주당 지지층 48%가 긍정적, 30%는 부정적이라고 답했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

민주당 재선 의원 모임인 ‘더민재’는 이날 모여 합당을 둘러싼 갈등 봉합을 강조했다. 강준현 의원은 더민재 간담회 뒤 “더민재 역할은 ‘빨리 갈등 국면을 수습해야겠다’가 주된 내용”이라고 밝혔다.

