박나래, '운명전쟁49' 통편집 피했나…제작진 "여러 패널 중 한 명"

개그우먼 박나래 논란 속 '운명전쟁49'가 베일을 벗는다.

디즈니+ 운명전쟁49는 4일 박나래 편집 관련 "대규모 출연자들의 경쟁이 핵심인 서바이벌 예능인 만큼, 박나래씨는 여러 패널 중 한 명으로 등장할 것"이라고 밝혔다.

박나래는 이날 공개한 1분27분량 예고편에선 보이지 않았다. 출연자들과 MC 전현무, 배우 박하선, 그룹 '슈퍼주니어' 신동, 아나운서 강지영 모습만 담겼다.

운명전쟁49는 운명술사 49명이 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌이다. 넷플릭스 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁' 시즌1·2(2024~2025) 모은설 작가와 JTBC 황교진·유수연 PD가 만든다. 총 10부작이다. 11일 1~4회를 공개하며, 이후 3개, 2개, 1개 순으로 선보일 예정이다.

박나래는 전 매니지에게 갑질하고, '주사이모'로 알려진 이모씨에게 불법의료 행위를 받은 의혹을 받고 있다. 두 매니저는 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장, 지난해 12월 서울서부지법에 1억원 상당 부동산가압류신청을 했다. 서울 강남경찰서에 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로도 고소했다. 박나래는 서울 용산경찰서에 두 매니저를 공갈 혐의로 맞고소했고, 횡령 혐의로 추가 고소했다. MBC TV '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등 모든 방송에서 하차, 최근 막걸리 양조학원에 다니는 모습이 포착됐다.

<뉴시스>

