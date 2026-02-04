‘신기록 행진’ 에이피알, 지난해 매출 1.5조 돌파⋯영업익 198% 증가

‘K-뷰티 대장주’ 에이피알이 해외 매출 성장에 힘입어 지난해에도 역대 최대 매출과 영업이익을 달성했다.

에이피알 주력 브랜드 메디큐브 미국 뉴욕 타임스퀘어 옥외광고. 에이피알 제공

에이피알은 지난해 연결 기준 매출 1조5273억원과 영업이익 3654억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출은 111%, 영업이익은 198% 증가한 수치다. 회사 측은 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 실현하며 창립 이후 11년 연속 성장을 이어갔고, 영업이익률은 24%를 기록하며 견조한 수익성을 입증했다고 설명했다.

지난해 4분기만 봐도 역대 최고 수준이다. 해당 기간 매출은 5476억원으로 분기 사상 최대 실적을 달성했으며, 영업이익은 1301억원으로 228% 성장했다. 특히 해당 분기에는 해외 매출 4746억원을 기록하며 203% 증가했는데, 전체 매출에서 차지하는 비중이 87%까지 확대되면서 해외 시장 중심의 외형 성장세가 두드러졌다.

사업 부문별로는 화장품 부문 성장률이 눈에 띈다. 화장품 부문은 베스트셀러의 포트폴리오 확대로 4분기 매출 4128억원을 기록, 전년 동기 대비 255% 뛰었다. 미국과 일본 등 주요 시장을 중심으로 메디큐브 브랜드 인지도가 빠르게 확산되며 수요가 확대된 가운데, 연간 화장품 매출 1조원을 달성했다.

뷰티 디바이스 부문도 글로벌 판매 지역 및 유통 채널 다변화 전략을 통해 4분기 매출액 1229억 원, 연간 매출액 4070억 원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 특히 4분기에는 '하이 포커스 샷 플러스'와 '부스터 브이 롤러' 등 신제품을 출시하며 프리미엄 홈 뷰티 수요를 적극 공략했고, 제품 포트폴리오 확장을 통해 글로벌 시장 내 경쟁력을 강화했다.

해외 전반에서도 성장은 이어졌다. 2025년 해외 전체 매출액은 1조 2258억 원으로 전년 대비 207% 성장했으며, 매출 비중은 55%에서 80%로 대폭 확대됐다. 온-오프라인 채널의 동반 성장으로 미국과 일본 등 주요 시장에서 최대 실적을 기록했으며, 유럽을 비롯한 기타 지역에서도 고른 성과를 거두며 글로벌 전역에서 성장세를 이어갔다.

에이피알은 올해도 화장품과 뷰티 디바이스를 중심으로 한 글로벌 확장 전략을 지속하며 성장 모멘텀을 이어갈 계획이다. 글로벌 트렌드와 수요에 맞춘 화장품과 뷰티 디바이스의 신제품을 꾸준히 선보이는 한편, 글로벌 시장 전반에서 온-오프라인 채널 강화를 통해 현재 경쟁력을 높여 나갈 방침이다.

에이피알 관계자는 “2025년은 창립 이후 처음으로 연 매출 1조 5000억원을 돌파하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증한 해였다”며 “2026년에는 주력 사업의 글로벌 확장을 가속화해 지속 가능한 성장 구조를 완성해 나가겠다”고 밝혔다.

