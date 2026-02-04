신축 아파트 주차유도 인프라로 테슬라 자율주행 호출 구현… 참슬테크, 반포 래미안 트리니원 도입

사진=참슬테크 제공

자율주행 주차유도 융합 시스템 전문 기업 참슬테크(부회장 윤용상)는 테슬라 FSD(Full Self-Driving) 기반 자율주행 차량 호출 환경에 대응하도록 구성된 자사 특허 기반 ‘자율주행 호출 제어’ 기술을 신축 아파트에 처음으로 적용했다고 4일 밝혔다.

이번에 적용된 기술은 참슬테크의 자율주행 융합 플랫폼 ‘티링커(T-Linker)’를 기반으로 한 구성으로, 신축 아파트에 기본적으로 설계·구축되는 주차유도 시스템 인프라를 그대로 활용해 자율주행 호출을 관리·제어하는 구조가 특징이다. 회사 측은 별도 전용 설비를 새로 구축하지 않고도 적용할 수 있어, 추가 공사나 비용 부담을 줄일 수 있는 방식이라고 설명했다.

이번 적용을 통해 반포 래미안 트리니원 신축 단지는 지하주차장 전 동을 대상으로 자율주행 차량 호출 인프라가 반영돼, 지하주차장 내 어느 동에서도 차량 호출이 가능한 환경을 갖추게 됐다. 이는 단지 내 일부 구역이나 제한된 공간에 국한된 방식이 아니라, 지하주차장 전체를 입주민의 실제 생활 동선을 기준으로 고려해 설계·반영된 것이 특징이다.

운영 방식은 호출 조건을 사전에 판단하는 구조다. 스마트 서먼 호출존의 이용 상황과 차량 위치 조건을 종합적으로 고려해, 적절하지 않은 경우에는 호출을 진행하지 않도록 제어한다. 또한 호출 대상 차량의 위치 조건을 함께 고려해 지하주차장 이용 흐름을 고려하도록 설계됐다. 이는 자율주행 차량의 단순 이동 가능성보다 주거 환경에서 ‘호출을 진행해도 되는 상황인지’를 우선 판단하는 운영 방식이다.

참슬테크는 해당 기술을 래미안 트리니원 지하주차장에 적용했다. 회사 측은 혼잡이 예상되거나 부적절한 조건에서는 호출을 제한하는 방식으로 지하주차장 운영의 원활함을 고려해 설계됐다고 설명했다.

래미안 트리니원은 반포3주구 재건축을 통해 조성되는 신축 아파트 단지로, 약 2,091세대 규모의 대단지이며 2026년 8월 입주를 앞두고 있다. 이번 적용은 입주 이후 추가 공사나 시범 적용이 아닌, 신축 설계·시공 과정에서 자율주행 호출 제어 기술이 주거 인프라의 일부로 반영된 사례라고 회사 측은 설명했다.

업계에서는 이번 사례를 주차유도 시스템이라는 기존 인프라를 활용해 자율주행 기능을 확장한 모델로 볼 수 있다는 의견도 있다. 특히 신축 아파트에 기본 반영되는 설계 인프라 위에서 전 동 적용이 가능하다는 점은, 향후 대규모 신축 단지를 중심으로 표준 적용 가능성을 가늠할 수 있는 사례로 언급된다.

윤용상 참슬테크 부회장은 “주거 환경에서는 차량이 이동할 수 있느냐보다 호출을 진행해도 되는 상황인지에 대한 판단이 더 중요하다”며 “티링커(T-Linker)는 신축 아파트에 기본적으로 반영되는 주차유도 시스템을 활용해, 추가 설비 부담을 줄이면서 자율주행 호출 제어 기능을 단지 전반에 적용할 수 있도록 설계된 플랫폼”이라고 말했다.

참슬테크는 이번 래미안 트리니원 적용을 계기로, 자율주행 호출을 관리 가능한 주거 인프라 기술로 확대하고, 플랫폼 개방을 통해 향후 출시되는 다양한 브랜드의 자율주행 차량에도 적용이 가능하도록 구조를 개선해 나갈 계획이다.

