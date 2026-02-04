쌀·매생이·수저 세트까지?…李 대통령 설 선물에 담긴 '5극 3특'

이재명 대통령이 설 명절을 맞아 호국 영웅과 사회적 배려 계층 등 각계각층에 설 선물을 전했다.

4일 청와대는 “설 선물에는 국정 2년 차를 맞아 국민 통합과 지역 균형 성장 및 모두 체감하는 일상의 회복이라는 국정 방향을 반영했다”고 밝혔다.

이재명 대통령, 이재명 대통령이 각계각층에 전달한 설 선물. 연합뉴스·청와대 제공

올해 설 선물에는 특별제작한 그릇·수저 세트와 ‘5극 3특’의 지역 특산품으로 구성된 집밥 재료다.

집밥 재료는 5극(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권) 3특(강원·전북·제주) 권역에서 생산된 제품으로, 쌀과 잡곡 3종류와 떡국떡, 매생이, 표고채, 전통 간장을 담았다.

청와대는 “그릇·수저 세트에는 편안한 집밥이 일상이 되고 소박하지만 따뜻한 한 끼가 국민 모두의 삶에 평온과 위로가 되길 바라는 대통령의 의지를 담았다”며 “집밥 재료에서는 5극 3특 권역의 특색을 반영해 지역 균형 발전과 지역 간 상생·통합의 의미를 반영했다”고 설명했다.

사진=청와대 제공

선물 제공 대상은 각계 주요 인사들과 국가에 헌신한 호국 영웅, 사회적 배려 계층 등이다. 여기에 민주유공자와 참전유공자의 배우자를 새롭게 포함해 국가를 위해 헌신한 분 및 그 가족에 대한 예우와 존경을 더욱 분명히 했다고 청와대는 강조했다.

이 대통령은 선물에 동봉한 연하장을 통해 “온 가족이 한자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이라는 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”고 약속했다.

지난해 대통령실 추석 선물. 대통령실 제공

앞서 이 대통령은 취임 후 첫 명절이었던 지난해 추석에 각계 주요 인사를 비롯해 호국영웅과 재난·재해 피해 유족, 사회적 배려 계층에게 탁상시계와 8도 수산물, 쌀 등을 선물했다.

대통령실은 “시계에는 ‘대통령의 1시간은 온 국민의 5천200만 시간과 같다’는 절실한 마음을 담았다”고 설명했다.

8도 수산물은 보리새우, 김, 천일염, 톳, 다시마, 건오징어, 돌미역 등이다. 대통령실은 “북극항로 시대를 맞이해 ‘세계로 뻗어가는 진짜 대한민국’의 귀중한 토대인 동해·서해·남해의 주요 특산물로 구성됐으며 이재명 정부의 국가 미래 비전을 상징한다”고 설명했다.

쌀은 지난해 3월 초대형 산불로 피해를 본 경북 의성에서 재배됐다. 대통령실은 “재난·재해로 고통을 겪으신 분들을 온 국민과 함께 위로하고 피해 지역의 회복을 응원하는 마음을 담았다”고 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지