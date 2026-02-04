안동병원-제주교총, 의료협력 업무협약 체결

안동의료재단 안동병원은 제주도 교원단체총연합회와 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

제주교총은 제주 지역 유치원과 초중고교, 대학까지 제주 지역의 대표적인 교원 단체다. 도내 2000여명 교원의 전문성 신장과 권익 보호, 안정적인 교육환경 조성을 위해 다양한 정책 활동과 복지 사업을 추진하고 있다.

이번 협약은 제주교총 회원들의 의료 안전망을 확충하고 다른 지역 체류 시에도 안정적인 의료 서비스를 제공하는 협력 체계를 구축하는데 목적을 둔다.

양 기관은 경북권역 내 응급상황 발생 시 안동병원 핫라인을 통한 신속한 의료지원과 회원 및 가족의 건강관리를 위한 의료 이용 편의 증진 등에 협력한다.

안동병원은 권역응급의료센터, 닥터헬기 등 국책사업 인프라를 기반으로 지난 12월 충북 단양군과 업무협약에 이어 전국 단위의 의료 협력 네트워크를 확대하고 있다.

강신홍 안동병원 이사장은 “협약은 교육 현장에서 헌신하는 교원들의 건강과 안전을 지원하기 위한 협력의 일환이다”며 “앞으로도 다양한 기관과의 연계를 통해 지역과 사회에 기여하는 의료 역할을 지속하겠다”고 말했다.

장정훈 제주교총 회장은 “교원과 가족들이 보다 안심하고 의료 서비스를 이용할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “실질적인 복지 혜택으로 이어질 수 있도록 적극 활용하겠다”고 했다.

