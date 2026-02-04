검색

‘3점슛 14개에 51득점’ 쏟아낸 KCC 허웅, KBL 기념상 받는다

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
권준영 기자 kjykjy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

프로농구 22년 만에 한 경기 50득점 이상 대기록

남자프로농구(KBL)에서 22년 만에 한 경기 50득점 이상을 쏟아낸 부산 KCC 가드 허웅이 KBL 기념상을 수상한다.

 

KBL은 오는 14일 부산사직체육관에서 역대 국내 선수 한 경기 최다득점·3점슛 3위 기록을 동시에 달성한 허웅에게 기념상을 시상할 예정이라고 3일 밝혔다.

남자프로농구(KBL) 부산 KCC 가드 허웅. KBL 제공
남자프로농구(KBL) 부산 KCC 가드 허웅. KBL 제공

앞서 지난 2일 허웅은 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 SK와의 2025~2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 3점슛 14개를 포함해 51점을 기록했다. 허웅의 이날 득점 기록은 KBL 역대 국내 선수 한 경기 최다 득점 3위에 해당한다.

 

우지원 전 해설위원과 문경은 수원 KT 감독이 '기록 밀어주기'로 논란이 된 2004년 3월 7일, 같은 날에 각각 70점과 66점을 올려 이 부문 1, 2위 기록을 갖고 있다.

 

허웅은 3점슛 기록에서도 문 감독(22개)과 우 전 위원(21개)이 22년 전 각각 세운 1, 2위 기록의 뒤를 이었다.

 

앞서 KBL은 2019년 1월 5일 부산 KT(현 수원 KT)를 상대로 49점을 기록했던 김선형(당시 SK)에게도 기념상을 시상한 바 있다.

 

허웅의 기념상 시상식은 오는 14일 부산사직체육관에서 열리는 부산 KCC와 대구 한국가스공사와의 경기에서 진행된다.


권준영 기자 kjykjy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

나빌레라 사야 '단발 여신'
  • 나빌레라 사야 '단발 여신'
  • 아이들 미연 '반가운 손인사'
  • 손나은, 뼈말라 몸매 과시…배우미 물씬
  • 공승연 '아름다운 미소'