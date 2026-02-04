조혜련, 전도연·공효진이 맡았던 연극 '리타 길들이기' 여주인공 캐스팅

유튜브 채널 '비보TV'

개그우먼 조혜련이 최근 유명한 연극의 여주인공으로 발탁된 가운데, 캐스팅 비하인드를 공개한다.

조혜련은 4일 오후 7시 방송되는 송은이와 김숙의 팟캐스트 방송 '비밀보장'에 출연한다. 조혜련은 이날 방송에서 속 시원한 고민 상담부터 최근 연극 '리타 길들이기'의 여주인공 리타 역에 캐스팅된 근황을 전해 송은이와 김숙을 놀라게 한다.

조혜련은 자신이 맡게된 역에 대해 "전도연, 공효진, 강혜정 씨가 리타 역을 맡았었다"며 과거 쟁쟁했던 캐스트 라인업을 언급하고, 김숙은 "혹시 리타가 아니라 프랭크(남자 주인공 역)을 맡은 게 아니냐"고 믿지 못하겠다는 듯 되물어 폭소를 자아낸다.

또한, 조혜련은 캐릭터 연기를 위해 체중을 감량했던 비하인드부터"화난 리타를 연기하고 있는데 김명수 배우(프랭크 역)가 날 따로 부르더라"라며 연기 조언을 받은 일화도 공개해 관심을 모은다.

근황 토크 이후, 조혜련은 익명의 고민상담에 참여해 특유의 솔직하고 화끈한 솔루션도 전한다. 승부욕 때문에 힘들다는 사연이 도착하자, 자신이 SBS 인기 축구 예능프로그램 '골 때리는 그녀들'에서 선수로 뛰었던 경험을 떠올리며 진정성 있는 조언을 건넨다.

마지막으로 조혜련은 자신의 대표곡 '아나까나'의 뒤를 이을 신곡에 대한 스포도 공개하며 가수로서 컴백도 언급했다. 그녀는 "연극을 끝내고 앨범을 발매하며, 제목도 이미 정해졌다"고 밝혀 신년부터 바쁘게 활동할 것을 예고했다.

연극 '리타 길들이기' 포스터. ㈜조이컬쳐스, 안녕컴퍼니

연극부터 노래까지 활발한 활동을 펼칠 조혜련의 토크는 4일 오후 7시 유튜브 채널 '비보TV'에서 확인할 수 있다.

한편, 조혜련이 리타 역으로 캐스팅된 연극 '리타 길들이기'는 오는 6일부터 4월 26일까지 서울 종로구 아트하우스에서 공연된다.

