김나영, 화보에서 느껴지는 단란함...가족사진 공개

김나영이 공개한 가족 화보 중 하나. 편안한 분위기 속 단란함이 느껴진다. 김나영 SNS

방송인 김나영이 가족 화보를 공개했다.

김나영은 지난 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘가족사진’이라는 문구와 함께 가족 구성원과 함께한 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 김나영과 남편 마이큐와 두 아들 신우, 이준 모두 웃음을 띠고 있다.

이번 촬영은 가족 화보 콘셉트로 진행된 것으로, 네 사람은 자연스럽고 편안한 분위기를 연출했다. 화보에서 느껴지는 화목한 분위기는 눈길을 끈다.

김나영이 공개한 가족 화보 중 하나. 부부 촬영도 진행했다. 김나영 SNS

김나영이 공개한 가족 화보 중 하나. 형제끼리 찍은 사진. 김나영 SNS

가족 단체 사진뿐만 아니라 부부 사진, 형제의 사진 등 다양하게 조합해 촬영했다.

김나영은 화보 촬영 과정을 유튜브에 담기도 했다. 지난달 28일 ‘김나영의 노필터티비’에 게재된 ‘집밥도 일도 데이트도 열심히 하는 요즘 나영이네 일상 모음zip’ 영상에서 가족은 화보 촬영을 준비했다.

김나영의 아들 이준이 3살부터 모델로 활동해 와 경력 5년차가 됐다. 사진은 화보 촬영 전 메이크업 받는 모습. 김나영의노필터티비

메이크업을 받는 모습부터 정해진 촬영 스케줄에 맞춰 대기하는 등 생생하게 과정을 보여줬다.

3살부터 5년간 모델 경력을 쌓아온 이준은 촬영을 앞두고 덤덤한 모습이었다. 김나영은 “여유가 넘치네”라고 말했다.

김나영은 2015년 비연예인과 결혼했으나 2019년 이혼한 이후 두 아들을 홀로 키워왔다. 이후 2021년 마이큐와의 열애 사실을 알렸으며, 지난해 10월 결혼식을 올렸다.

