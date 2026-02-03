러시아 극동서 한국인 선교사 또 체포·구금

러시아에서 한국인 선교사가 당국에 구금된 사례가 또 발생했다.

3일(현지시간) 하바롭스크 아르구멘티이팍티 등 극동지역 매체들에 따르면 극동 하바롭스크에서 활동하던 한국인 여성 선교사 박 모씨가 지난달 말 러시아 당국에 체포·구금됐다. 그가 운영하던 종교 시설은 해산됐다.

러시아 극동 지역 하바롭스크. 타스연합뉴스

주블라디보스토크 총영사관은 사안 인지 후 영사를 하바롭스크에 파견해 이날 선교사와 영사 면담을 하고 건강 상태를 확인했으며, 관계 당국에 인도적 대우, 신속·공정한 수사, 조속한 영사접견 등을 요청하고 국내 가족 등에게 영사 조력을 제공하고 있다고 외교부 당국자는 전했다.

현지 매체들은 러시아 당국을 인용해 박씨가 아동 대상 종교 캠프를 운영했고, 아이들이 성경 필사 등 엄격한 일정에 따라 생활했으며 박씨가 미국 계열 종교 단체소속이라는 점 등을 부각해서 보도했다. 수사 당국은 박씨가 한국인 선교사들의 러시아 불법 입국을 도운 혐의도 받고 있다고 주장했다.

그러나 러시아 당국이 누군가의 고발로 박씨 조사에 들어간 만큼, 현지 보도를 통해 알려진 내용이 지나치게 일방적이라는 지적도 나온다.

2024년 1월에는 러시아 극동 블라디보스토크에서 활동하던 한국인 선교사 백모 씨가 간첩 혐의로 체포돼 2년이 지난 현재까지도 재판도 받지 못하고 구금된 상태다.

한러 관계가 악화한 가운데 잇달아 발생한 한국인 구금 문제 해결이 쉽지 않을 수 있다는 우려도 나온다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 특별군사작전 이후 한국은 러시아에 대한 제재에 동참했고, 러시아는 한국을 비우호국으로 지정했다.

