삼성전자 자사주 성과급… 최다 수령자는 노태문

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)이 초과이익성과급(OPI)을 주식으로 받을 수 있도록 한 제도 도입 이후 첫 보상으로 62억원 규모의 자사주를 수령했다. OPI는 사업부 실적이 그해 목표를 넘을 경우 초과 이익의 20% 내애서 연봉의 최대 50%까지 지급하는 제도다.

3일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 지난해 1월 임원에 대해 OPI를 자사주로 1년 뒤에 주는 성과급 주식보상 제도를 도입했다. 올해 1월 26일 첫 보상이 지급됐다. 이는 2024년 성과에 대한 보상이다.

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장. 삼성전자 제공

삼성전자가 이번에 임원 1051명에게 지급한 자사주는 115만2022주, 총 1752억원 상당이다.

가장 많은 OPI를 수령한 임원은 노 부문장으로 4만579주를 받았다. 이는 지급일 종가 기준(15만2100원)으로 61억7207만원 규모다.

초대 사업지원실장인 박학규 사장은 1만746주로 16억3447만원 어치를 받았다.

반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문장인 전영현 부회장은 5135주, 7억8103만원 어치를 수령했다.

전 부회장은 2024년 5월 DS 부문장에 취임한 뒤 근무 일수가 적어 지급 규모가 상대적으로 작은 것으로 알려졌다.

지난해 말 사업지원TF장에서 회장 보좌역으로 경영 일선에서 물러난 정현호 부회장은 1만3368주, 20억3328만원 어치를 받아 노태문 부문장 다음으로 가장 많은 자사주를 받았다.

한편, 삼성전자는 자사주 성과급 주식보상 제도를 올해부터 직원들에게도 확대했다. 아울러 기존에 50~100%로 정한 임원들의 자사주 선택 범위를 직원과 동일하게 0~50%로 변경했다.

